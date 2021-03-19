Крепкие кандидаты: Лукашенко назвал Караева одним из своих возможных преемников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого видит в качестве достойных претендентов на пост главы государства.

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами», – сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»). Одним из подходящих претендентов на роль лидера страны, по его словам, способен стать инспектор по Гродненской области Юрий Караев, другим – председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. «Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране», – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что власть в Белоруссии может предаваться только посредством выборов. «Народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами», – заявил Лукашенко, которого не признают легитимным президентом в Европе и США.