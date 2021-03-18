Znak: Единороссы получили методичку, как и когда ругать Байдена за слова о Путине

Депутаты от «Единой России» получили от руководства партии методичку и указание опубликовать гневные посты с осуждением высказывания президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин является «убийцей», пишет Znak.com. Соответствующие посты в соцсетях должны появится сегодня до обеда.

«Сегодня тот момент, когда неадекватный и крайне опасной риторике отдельных западных политиков мы должны противопоставить единство и монолит рядов», — говорится в тексте сообщения. В своих высказываниях депутатам предложено использовать тезисы, изложенные в комментариях по этому поводу секретаря генсовета партии Андрея Турчака и его заместителя Александра Хинштейна: «Просим вас высказаться на этот счет в канве тезисов, озвученных руководством партии».

Источники издания из числа единороссов делятся, что отчет нужно было сдать в формате Excel в файле под название «Байден, это было зря».

Пресс-служба партии косвенно подтвердила эту информацию, заявив, что «проинформировала депутатов о заявлении секретаря генсовета». Издание также обращает внимание, что рад представителей ЕР уже прокомментировали эти данные в своих соцсетях.