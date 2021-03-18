"Время его не пощадило": Медведев дал свою оценку словам Байдена о Путине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина «убийцей».

«Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило», – цитирует «РИА Новости» экс-премьера России.

Медведев также привел слова Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Ранее Владимир Путин ответил на высказывание Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, пригласил президента США в Грозный для оказания ему медицинской помощи.