Сигнал к действиям против Путина: Скурлатов рассказал о скрытой цели заявлений Байдена

Нашумевшее интервью американского президента Джо Байдена телеканалу ABC News, похоже, имеет все шансы побить исторические рекорды среди всех случаев, когда риторика главы США вызывала столь резкую реакцию за океаном. Причем, речь прежде всего о России, а уже потом об остальном Старом Свете, где слова главы Белого дома на данный момент лишь пытаются правильно интерпретировать, давая им максимально осторожные оценки.

В России же ожидаемо произошел всплеск информационной активности. И она пока носит эмоциональный характер. Пожалуй, только к концу недели комментарии по поводу скандальных высказываний президента США в адрес России и лично Путина начнут обретать более осмысленный стратегический характер. Сейчас же российский истеблишмент старается давать максимально жесткие комментарии по этому поводу, занимаясь фактически двумя вещами: выдумывая, как побольнее уколоть западных «партнеров», а также пытаясь публично засвидетельствовать свою поддержку объекту словесной атаки Байдена.

Ну а многочисленные политологи получили прекрасную почву для анализа, прогнозов и рекомендательных высказываний. К примеру, соучредитель Нацфонда развития регионов и глава коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов считает первые шаги Кремля, ставшие своего рода ответом, относительно правильными. Что же до самих высказываний Джо Байдена, то их политолог называет «местью» за Крым и Навального. Между тем, утверждает эксперт, речь не только об обострении отношений между двумя странами, которое очевидно наметится после интервью Байдена, но еще и о скрытом посыле, который в них содержится. Речь о том, что часть российский элит может интерпретировать его слова как сигнал к реальным действиям против Владимира Путина.

«Убийца. Посол России в США отозван Кремлем сразу после того, как Джо Байден этим словом "ошпарил" своего интервьюера из американского телеканала АВС. Соответствующая реакция наблюдается и в целом в российском истеблишменте. Одни считают, что необходимо сплотиться вокруг вождя и перейти к плану "Крепость". Другие же подумывают над тем, что пришло время топить "гаранта", поскольку сигнал от США поступил вполне ясный и четкий. При этом все представители элит отчетливо понимают, что бежать им некуда, а потому придется принимать конкретное решение. "Трансферить Путина", как привыкли говорить в отдельных высоких кабинетах.

В МИД РФ предпринимают попытки каламбурить, делая хорошую мину при не очень хороших раскладах. Напряжение, разумеется, усилилось. Хотя не исключено, что американский президент просто хочет "поставить на место" завравшегося, по его мнению, Путина, чтобы он "знал свое место". Вся эта история с обвинениями в адрес Путина – это месть, прежде всего, за своевольное поведение с Крымом и дело Навального.

Прямой конфронтации США явно не хотят, поскольку Путин на самом деле является идеальным для Запада правителем, который умышленно тормозит давно назревшую модернизацию России, в первую очередь, во всем, что касается экономики. Впрочем, и политическую систему необходимо демонтировать и полностью перестроить. Без этого просто никак. Ведь прежняя система обанкротилась во всех смыслах.

Но максимум, что нас ожидает сейчас – "грозное молчание" Кремля и ряд некритичных персональных санкций в отношении отдельных олигархов и чиновников. К тому же, в нас так много достоевщины. Да, неприятно, когда кто-то обвиняет президента твоей страны. Но беда в том, что большинство жителей страны уже не идентифицируют себя с путинским режимом. Для них Россия – это совсем не Путин. А для многих из них Байден, который с помощью фальсификаций пришел в Белый дом, не является олицетворением воли Соединенных Штатов.

Так что следует снизить накал противостояния и не поддаваться на перепалку лиц, считая ее лишь частным мнением отдельно взятого американского чиновника. Впрочем, ожидать такого разворота, конечно, не приходится. И Владимиру Путину придется представить себя добродушным христианином, понять, простить и подставить щеку», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.