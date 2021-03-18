Кремль о словах Байдена, что Путин – "убийца": "Очень плохие высказывания"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена, который признал, что считает Владимира Путина «убийцей». Он негативно отнесся к этим словам, отметив, что «такого не было в истории».

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — приводит комментарий Песков «Медуза».

Напомним, что накануне президента США Джо Байдена в ходе интервью спросили, считает ли он, что Путин — «убийца», на что тот ответил: «Ага, я так считаю». После этого Россия отозвала своего посла в США на консультацию, а ряд российских политических деятелей выступили с резкими комментариями в адрес Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга с прессой заявила, что Вашингтон продолжит прямолинейно реагировать на действия Кремля, а Джо Байден не станет избегать острых тем, связанных с Россией ни в ходе личных встреч, ни во время своих выступлений.

Отметим, что ни Байден, ни его представители пока не пояснили, что он имел ввиду, называя Путина убийцей. В контексте последних заявлений и расширения санкций, которое последовало вскоре после его заявления, можно предположить, что таким образом он отреагировал на отравление Алексея Навального, который и сам обвинил в этом лично Путина, хотя прямых улик, указывающих на это нет.