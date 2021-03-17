"Жесткая реакция Кремля": Хрущева рассказала о последствиях высказываний Байдена про Путина

Опубликованный американским телеканалом ABC News анонс большого интервью президента США Джо Байдена, в рамках которого он отпустил целый ряд довольно жестких высказываний в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, вызвал довольно резонансную реакцию в СМИ.

Наибольший интерес наблюдателей привлекли слова Байдена о том, что он непременно заставит Путина «ответить за вмешательство» в выборы 2020 года, а также ряд других высказываний. Пока в России на это реагируют не очень охотно с оглядкой на масштаб «проблемы». Высказался лишь спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвавший слова американского лидера «оскорблением россиян» и «истерикой от бессилия». Что же касается реакции Кремля по этому поводу, то она, судя по всему, появится значительно позже, поскольку ответить на подобные выпады в свой адрес в рамках традиционных комментариев у Москвы не получится.

Между тем все большее количество экспертов утверждают, что оставить без ответа высказывания главы Белого дома Москва попросту не может. Более того, отмечается, что реакция Кремля в этом случае, скорее всего, будет очень жесткой.

К примеру, политолог, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева в эфире телеканала «Дождь» отметила, что Джо Байден фактически стал первым высокопоставленным американским политиком, который позволил себе столь резко высказываться в адрес Владимира Путина, и это, убеждена она, свидетельствует как минимум о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном будут только ухудшаться.

«С одной стороны, слова Байдена меня не сильно удивляют, потому что и Путин, и Россия в США, что называется, бесконечный"мальчик для битья", о котором можно говорить. С другой стороны, и Хиллари Клинтон, и Барак Обама, и другие президенты США не говорили таких жестких слов, какими сегодня являются слова Байдена про "убийцу". Становится ясно, что отношения, хоть "Байден и Путин понимают друг друга", улучшаться не будут, а будут только ухудшаться.

Я думаю, что одна из причин, по которой это произошло, заключается в том, что Путин и Россия в США уже является устаревшим шаржем, "символическим злом", и Байден уже на автомате реагировал на это, потому что я не могу себе представить, чтобы аналогичным образом в США назвали председателя КНР Си Цзиньпина. Ясно, что реальность и воображение с устаревшего шаржа слилось в одно существование.

Не думаю, что это сильно поможет в отношениях США и России. Сейчас обязательно последует жесткая реакция Кремля, комментарии Марии Захаровой и Дмитрия Пескова. Никакого сотрудничества дальше быть не может. Это беспрецедентно», – отметила Нина Хрущева.