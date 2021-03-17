Twitter рассказал "МБХ Медиа", что Роскомнадзор требует заблокировать их аккаунт

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Twitter заблокировать аккаунт издания «МБХ Медиа», из-за якобы размещенной там информации об «Открытой России» Михаила Ходорковского. Причем сама редакция узнала об этом вовсе не от регулятора, который не сообщил журналистам ни о каких якобы нарушениях, а от компании Twitter, переславшей запрос ведомства. Накануне Роскомнадзор также пригрозил заблокировать через месяц и сам Twitter.

«Роскомнадзор продолжает творить глупости с усердием, достойным лучшего применения. “МБХ медиа” — как даже самому неумному можно догадаться из названия, это именно медиа, не имеющее никакого отношения ни к каким организациям, желательным или нежелательным с точки зрения РКН. Мы не публикуем ничьих материалов, кроме своих собственных — новостей, заметок, видео, подкастов», — ответила на обвинения главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Она также отмечает, что надзорное ведомство уже не первый раз обходит стороной своих «жертв», не требуя от них ничего удалить, а напрямую идет к провайдерам и соцсетям, прося заблокировать их.

Собирается ли Twitter блокировать аккаунт издания, неизвестно. На момент публикации доступ к нему не ограничен. Работают аккаунты издания и в других соцсетях, включая российскую «ВКонтакте».

Британское Общественное сетевое движение «Открытая Россия» было признано «нежелательной организацией» в 2017 году. Минюст не нашел тогда филиалов этой организации в России. В феврале 2019 года была учреждена российская общественная организации «Открытая Россия». Её представители и сам Михаил Ходорковский не перестают настаивать, что юридически эта «Открытая Россия» не имеет никакого отношения к признанной «нежелательной» прежней «Открытой России», однако российские правоохранительные органы продолжают настаивать, что это одна и та же организация.