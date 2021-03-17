"Путин будет мстить": политолог спрогнозировал ответ президента России на "выпады" Байдена

Американский телеканал ABC News опубликовал фрагмент большого интервью с Джо Байденом, в котором глава Белого дома сделал ряд громких и довольно резких высказываний в адрес России и ее президента Владимира Путина. Судя по всему, только этого фрагмента, причем еще до выхода основного материала, будет вполне достаточно для того, чтобы спровоцировать серьезный скандал и новый виток обострения в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Президент США в беседе с журналистами обещает привлечь своего российского коллегу к ответственности за вмешательство в американские выборы в 2020 году. «Он ответит за это», – говорит Байден в опубликованном фрагменте интервью. Вероятнее всего, после публикации телеканалом полной версии беседы с президентом станет известно и о других жестких выпадах Байдена в адрес Путина, но даже этих слов хватило, чтобы вызвать бурную реакцию в российских СМИ и, разумеется, в российском политическом истеблишменте.

К примеру, спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал высказывания американского лидера «оскорблением россиян» и «истерикой», вызванной бессилием Вашингтона. Провластные эксперты требуют не менее жесткого ответа Кремля, отмечая, что таковой непременно последует. Остальные застыли с немым вопросом на устах: что будет дальше?

Между тем, как считает российский политолог Андрей Колесников, ждать от Кремля и лично от Путина жесткого ответа Джо Байдену в ближайшей перспективе, как того хотят многие спикеры, не стоит. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт отметил, что на данный момент лучшим выходом для российского лидера было бы промолчать в ответ на эту словесную атаку. В то же время Колесников добавляет, что, исходя из характеристик личности президента России, можно не сомневаться в том, что однажды он выберет момент для того, чтобы отомстить обидчику.

«Мне кажется, Владимир Путин в ответ на слова Байдена будет молчать – это самый разумный для него выход. Возможно, через какое-то время он что-нибудь скажет, но сейчас говорить за него будет весь политический класс России – от уже высказавшегося Володина до Марии Захаровой и всех остальных.

Попробует ли Владимир Путин отомстить президенту США? Я, если честно, не очень представляю, как Путин может отомстить Байдену. Можно точно сказать, что личность Владимира Путина подразумевает то, что произошедшее он, в конечном счете, не спустит, однако инструмента прямого ответа у президента России на данный момент попросту нет.

То, что это будет отложено в некий файл, в некий архив, и то, что месть – это блюдо, которое подают холодным, сомневаться не приходится. В какой-то момент это обязательно скажется», – рассказал Андрей Колесников.