Юрист Навального опроверг данные ТАСС о прибывании политика в ИК-2

235-ый Гарнизонный суд подтвердил информацию о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области, куда его, по данным СМИ, должны были доставить изначально. Представитель Навального поясняет, что это фейк.

В своем письме, копия которого есть у ТАСС, суд обращается к руководству колонии с просьбой «обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи». Речь идет о заседании по рассмотрению жалобы юристов политика на бездействие Следственного комитета.

Эта повестка также есть у юриста Алексея Навального Вячеслава Гимади, который говорит, что она датирована 1 марта и информация в ней не соответствует действительности. «ТАСС сослался на письмо из суда от 1 марта. Сам суд взял информацию из интернета, потому что 1 марта Алексея не было в колонии. Где находится Алексей, мы по-прежнему не знаем», — поясняет он.

Напомним, что 12 марта Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Куда его этапировали, юристам не сообщают. В ИК-2 защитникам Навального также не предоставили данных о местонахождении политика: «Адвокаты Навального находятся у входа в ИК-2 в Покрове с 8.30. В колонии Алексей или нет сообщить им отказываются, хотя у них есть электронная запись на встречу с подзащитным на 10 утра. На приём к начальнику колонии или его заместителю адвокатов не записывают», — сообщала ранее сегодня пресс-служба Навального.