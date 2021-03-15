Постпред России заявил о тяжелых последствиях выхода РФ из Совета Европы

Исключение России из Совета Европы приведет к выходу страны из конвенции о правах человека и остальных сфер, работающих в интересах нашей страны и ее граждан. Об этом заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».

«Выход из Организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», – рассказал постпред.

Солтановский также рассказал, что в Совете Европы существуют более 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих различные сферы. Россия присоединилась к 68 из них. «Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан», – добавил он.

Придется забыть и о 9 так называемых частичных соглашений Совета Европы. Они направлены на сотрудничество в конкретных областях: таких, как борьба с коррупцией, развитие сотрудничества в области спорта, совместное производство кинофильмов и прочее.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что Россия готова к исключению или приостановке членства в Совете Европы из-за отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу оппозиционера Алексея Навального.

Дмитрий Каверин.