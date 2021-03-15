Кремль: Вопросы о причинах задержания 200 депутатов "не совсем наша прерогатива"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог по существу прокомментировать задержание около 200 представителей единой системы публичной власти России сотрудниками правоохранительных органов, которое произошло в субботу, 13 марта в Москве на форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия».

«Все-таки причины задержания были, насколько мы понимаем, разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов», — приводит слова представителя Кремля «КоммерсантЪ».

На уточняющий вопрос с просьбой разъяснить детали упомянутых Песковым нарушений, он ответил, что «это не совсем наша [Кремля] прерогатива».

Напомним, что задержанным депутатам вменяли статью о «нежелательной организации», под которой подразумевалась «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, хотя форум организовывали «Объединенные демократы». Также пресс-слежба МВД заявляла, что на мероприятии нарушались эпидемиологические требования.

По данным источников РБК, задержание курировала ФСБ в качестве акта устрашения перед выборами в Госдуму. Также отмечалось, что административное правонарушение может быть превентивной мерой в попытке не допустить присутствовавших на форуме к выборам в Госдуму: если позднее их успешно обвинят ещё в одном нарушении КоАП, то в дальнейшем к ним можно применить уголовную статью, что сделает невозможным их регистрацию в качестве кандидатов в депутаты.