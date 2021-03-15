38 убитых в Мьянме, депутатов тасуют к выборам, поражение ХДС. Главное к 15 марта

Авторы доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) пришли к выводу, что за последнее десятилетие США нарастили объемы экспорта вооружений, увеличивая свою долю в общемировом обороте оружия. Россия с заметным отрывом занимает второе место, но последовательно теряет позиции: «В 2011-2020 годах Россия существенно увеличила объем поставок оружия Китаю, Алжиру и Египту, но это не компенсировало потерь от значительного снижения экспорта вооружений в Индию», — приводит Deutsche Welle комментарии экспертов. На третьем месте в мире Франция, а на четвертом Германия — обе наращивают объем экспорта. На пятом месте Китай, но он продает всё меньше оружия.

По данным Ассоциации помощи политическим заключённым, в Мьянме за прошедшие сутки военными были убиты 38 человек, ранения получили 80 протестующих, а задержали порядка сотни людей. Специальный посланник генсека ООН Кристин Шранер Бургенер протестует против подобного нарушения прав человека, передает Euronews. Тем временем правительственный канала MRTV рассказывает о двух погибших силовиках.

Согласно данным экзитполов, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель решительно проигрывает в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, где накануне проходило голосование в рамках местных выборов. В обоих регионах ХДС занимает второе место с 26% и 23% против 34% у Социал-демократов и 30% у зеленых (первые места в регионах).

На фоне частичного временного отказа ряда стран, включая Нидерланды, от вакцины AstraZeneca из-за возможных её связей с гибелью людей от тромбов сама компания заверила в безопасности препарата. AstraZeneca проясняет, что исследования на 17 миллионах привитых говорят об отсутствии рисков возникновения «эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении». Производитель настаивает, что 15 случаев тромбоза и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых — «это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать»:

«Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса».

Глава московских коммунистов Валерий Рашкин не пойдет на выборы в Люблино, где в 2016 году проиграл единороссу Петру Толстому. Вместо этого представитель КПРФ будет участвовать по Бабушкинскому округу. Кого КПРФ выставит против Толстого в Люблино, пока неизвестно, однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты сходятся во мнении, что против Рашкина в итоге выставят сильного единоросса. По данным газеты, им может стать ведущий телепрограмм о животных Тимофей Баженов. Также отмечается, что по Преображенскому округу против коммуниста Сергея Обухова от «Справедливой России» пойдет телеэрудит Анатолий Вассерман.

Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина заявила РБК, что не пойдет на выборы в Госдуму по Одинцовскому району, где выиграла в 2016 году, так как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев «видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе». Будет ли она вообще баллотироваться в федеральный парламент, неясно.