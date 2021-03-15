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Новости дня

15 марта, понедельник

[12:05]В городе Мьянмы объявили военное положение после убийств десятков демонстрантов
[11:24]Евросоюз непублично рассматривает возможность закупать "Спутник V" – Reuters
[10:34]"Нечестные люди": Глава Ставрополья распустил команду из-за коррупционного скандала
[09:43]В Якутске с выборов мэра сняли трех оппозиционных кандидатов
[09:06]Даниил Медведев стал второй ракеткой мира после победы в Марселе
[08:26]38 убитых в Мьянме, депутатов тасуют к выборам, поражение ХДС. Главное к 15 марта

14 марта, воскресенье

[18:18]Максим Кац собрал "компенсации" для тысячи задержанных на митингах за Навального
[17:47]"Символ беспримерного мужества": Питерский депутат извинился перед Навальным
[17:03]Изгнанных с форума депутатов продолжили преследовать, но уже в кафе
[16:11]"Не злите томичей": Задержанных в Москве депутатов поддержали одиночным пикетом
[15:42]В Чечне новый жанр телесюжетов: задержанных женщин отчитывают за колдовство
[14:50]Многоразовый Falcon 9 приземлился в 9-й раз, отправив спутники Маска на орбиту
[14:18]Новый "Бэтмен" с Робертом Паттисоном в главной роли закончил съемки
[13:16]Общепит больше не может экономить на салфетках – придется повышать цены
[12:26]В США первой дозой привили 63% граждан старше 65 лет. 35% вакцинированы полностью
[11:39]РБК: Разгон форума муниципальных депутатов курировала ФСБ
[11:08]Зюганов предложил искать "подозрительно богатых", а не "подозрительно бедных"
[10:21]Мундепов заметили в США, вакцинация в ЕС, спутники Маска. Главное к 14 марта

13 марта, суббота

[18:04]В РПЦ советуют верующим избегать психоаналитиков – "православные психиатры" лучше
[17:13]Ройзман высказался о задержаниях на форуме: "За каждым депутатом стоят тысячи людей"
[16:39]Ходорковский высмеял сравнение форума мундепов с учреждением его партии
[16:01]Решение по проведению референдума о присоединении Крыма к России принимал Путин
[15:18]МИД Литвы призвал освободить задержанных в Москве депутатов, но всё перепутал
[14:38]Венедиктов увидел в сорванном форуме депутатов "создание партии Ходорковского"
[13:54]"Калька с фильма о Путине": Лукашенко не увидел ничего нового в фильме о его коррупции
[13:12]Бенедикт Камбербэтч не сыграет в "Мандалорце" – не хочет становиться синим
[12:21]"Не потерпим цензуру такого рода": Режиссер "Суперновы" о вырезанных в России кадрах
[11:43]Власти Миннеаполиса выплатят рекордные $27 млн семье убитого полицией Флойда
[11:11]В США хотя бы одну дозу вакцины получили более 100 млн человек
[11:02]Полиция сорвала форум оппозиции в Москве, задержаны Пивоваров, Кара-Мурза и Яшин
[10:26]Задержание депутатов, Зеленский за санкции, £80 млрд на армию. Главное к 13 марта

12 марта, пятница

[18:04]Названы самые "жирующие" в кризис регионы России
[17:11]Что скрывает ФСИН? Адвокат Навального выступила с заявлением после исчезновения оппозиционера
[16:44]Княгиню Ольгу убрали из списка выдающихся женщин после критики Порошенко
[16:02]Комитет министров Совета Европы счел неисполненным решение ЕСПЧ по делу Навального
[15:25]Птичку не жалко: Мизулина размечталась о полной блокировке Twitter в России
[15:10]Рекордному росту цен на бензин в России нашли вялое объяснение
[15:08]"#ГдеНавальный": Политика увезли из СИЗО, не сообщив, когда и куда
[14:46]В Африку поставили почти 15 млн доз бесплатной вакцины по программе COVAX
[13:59]Попова заявила об угрозе заражения людей птичьим гриппом. На вакцину уйдет полгода

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38 убитых в Мьянме, депутатов тасуют к выборам, поражение ХДС. Главное к 15 марта

Политика
08:26, 15 марта 2021

38 убитых в Мьянме, депутатов тасуют к выборам, поражение ХДС. Главное к 15 марта
Похороны протестующих в Мьянме // Фото: Global Look Press
Похороны протестующих в Мьянме // Фото: Global Look Press

Авторы доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) пришли к выводу, что за последнее десятилетие США нарастили объемы экспорта вооружений, увеличивая свою долю в общемировом обороте оружия. Россия с заметным отрывом занимает второе место, но последовательно теряет позиции: «В 2011-2020 годах Россия существенно увеличила объем поставок оружия Китаю, Алжиру и Египту, но это не компенсировало потерь от значительного снижения экспорта вооружений в Индию», — приводит Deutsche Welle комментарии экспертов. На третьем месте в мире Франция, а на четвертом Германия — обе наращивают объем экспорта. На пятом месте Китай, но он продает всё меньше оружия.

По данным Ассоциации помощи политическим заключённым, в Мьянме за прошедшие сутки военными были убиты 38 человек, ранения получили 80 протестующих, а задержали порядка сотни людей. Специальный посланник генсека ООН Кристин Шранер Бургенер протестует против подобного нарушения прав человека, передает Euronews. Тем временем правительственный канала MRTV рассказывает о двух погибших силовиках.

Согласно данным экзитполов, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель решительно проигрывает в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, где накануне проходило голосование в рамках местных выборов. В обоих регионах ХДС занимает второе место с 26% и 23% против 34% у Социал-демократов и 30% у зеленых (первые места в регионах).

На фоне частичного временного отказа ряда стран, включая Нидерланды, от вакцины AstraZeneca из-за возможных её связей с гибелью людей от тромбов сама компания заверила в безопасности препарата. AstraZeneca проясняет, что исследования на 17 миллионах привитых говорят об отсутствии рисков возникновения «эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении». Производитель настаивает, что 15 случаев тромбоза и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых — «это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать»:

«Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса».

Глава московских коммунистов Валерий Рашкин не пойдет на выборы в Люблино, где в 2016 году проиграл единороссу Петру Толстому. Вместо этого представитель КПРФ будет участвовать по Бабушкинскому округу. Кого КПРФ выставит против Толстого в Люблино, пока неизвестно, однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты сходятся во мнении, что против Рашкина в итоге выставят сильного единоросса. По данным газеты, им может стать ведущий телепрограмм о животных Тимофей Баженов. Также отмечается, что по Преображенскому округу против коммуниста Сергея Обухова от «Справедливой России» пойдет телеэрудит Анатолий Вассерман.

Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина заявила РБК, что не пойдет на выборы в Госдуму по Одинцовскому району, где выиграла в 2016 году, так как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев «видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе». Будет ли она вообще баллотироваться в федеральный парламент, неясно.

Теги: #"Единая Россия" #Москва #Вакцина от коронавируса #Рашкин #Меркель

Рубрика: Политика

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