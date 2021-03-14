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[12:26]В США первой дозой привили 63% граждан старше 65 лет. 35% вакцинированы полностью
[11:39]РБК: Разгон форума муниципальных депутатов курировала ФСБ
[11:08]Зюганов предложил искать "подозрительно богатых", а не "подозрительно бедных"
[10:21]Мундепов заметили в США, вакцинация в ЕС, спутники Маска. Главное к 14 марта

13 марта, суббота

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[16:39]Ходорковский высмеял сравнение форума мундепов с учреждением его партии
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[11:11]В США хотя бы одну дозу вакцины получили более 100 млн человек
[11:02]Полиция сорвала форум оппозиции в Москве, задержаны Пивоваров, Кара-Мурза и Яшин
[10:26]Задержание депутатов, Зеленский за санкции, £80 млрд на армию. Главное к 13 марта

12 марта, пятница

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[17:11]Что скрывает ФСИН? Адвокат Навального выступила с заявлением после исчезновения оппозиционера
[16:44]Княгиню Ольгу убрали из списка выдающихся женщин после критики Порошенко
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Инвестиции "лучше в дом", а депутатов – в автозак. Итоги недели одним предложением

Политика
20:52, 14 марта 2021

Инвестиции "лучше в дом", а депутатов – в автозак. Итоги недели одним предложением
Задержанные депутаты // Фото: соцсети
Задержанные депутаты // Фото: соцсети

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

На этой неделе Владимир Путин решил рассказать (а впечатление, что прям-таки настоятельно посоветовал) крупному бизнесу, куда нужно инвестировать, — как он выразился, «в дом»: может быть и не оговорка, но все равно по Фрейду (как бы к нему не относились в РПЦ, где выступили против психоанализа), ведь после фильма Навального о «дворце в Геленджике» стало хорошо понятно, что именно «в дом» последние десятилетия, судя по всему, все и вкладывается, но даже если вернуться к сути слов Путина, который, понятное дело, говорил об инвестициях в Россию, а не в недвижимость, — совет все равно плохой, потому что риски, мягко говоря, запредельные — даже если забыть про силовиков, телефонное право, всякие там баринг востоки и прочие списки Титова, налицо санкционные риски и угроза международной изоляции, далеко ходить не надо,

буквально каждую неделю в России случается нечто, заставляющееся ещё раз задуматься, не уехать ли отсюда с концами, причем мысли такие в голову приходят не иностранцам, а как раз молодым и активным: был, вот, губернатор Фургал в Хабаровском крае, схватили его, решили судить, полгода искали доказательства, а тут вдруг неожиданно сшили «запасное» дело, или, скажем, жил Навальный, были у него миллионы сторонников, — подавился рафаэлкой, а потом сел, и, нате вам, — увезли в неизвестном направлении, так что никто уже третьи сутки не знает, куда его дели люди, прямо отказавшиеся соблюдать в отношении политика права человека

но ладно бы один Навальный, так ведь пришли и задержали всех — буквально всех, кто приехал на форум муниципальных депутатов, — 200 представителей единой системы публичной власти Российской Федерации (как повелось после поправок) затолкали в автозаки, что даже звучит дико, ведь всех этих людей напрямую избирали граждане, за каждого лично отдали голоса десятки тысяч человек — оценят ли они подобное — конечно нет, в Томске вот уже появился первый пикетчик, попросивший государство не трогать народных избранников и не злить томичей, 

фактически власти дали прямой месседж — политикой в России заниматься нельзя: дабы не пустить на выборы, скоро сажать могут начать просто за встречу с избирателями во дворе, мало ли кто там окажется желательный, а кто нет, но главное, если задуматься, воспринимаем мы это уже как нечто совершенно обыденное, не говоря уже о новостях, что курирует это всё ФСБ, у которой нет полномочий для подобных операций, да и вообще это не дело контрразведки, хотя о каких полномочиях можно говорить, если у нас «Российской Федерацией» назначают признавшегося в стирке навальновских трусов химика, его жену, ребенка и даже тёщу,

впрочем, нам и без всякого ФСБ скоро заживется весело: говорят, что правительство нацелилось собрать с каждого второго россиянина биометрические данные, что поспособствует не только упрощенному доступу к госуслугам, но и потенциально поможет отслеживать уже не только «нежелательные организации», но и нежелательных политиков, и нежелательных граждан, перешедших дорогу на красный свет выйдя за хлебом, — всё это стало более-менее понятно ещё на прошлой неделе (и мы об этом писали), когда придумали собирать биометрию для онлайн-сессий в вузах, — вопрос лишь в том, спасет ли нас от «большого брата» привычные некомпетентность и коррупция,

которые, как мы поняли на примере замедления Twitter, никуда со времен Telegram не делись — Роскомнадзор всё грешит на технические неполадки в Ростелекоме, но ведь каково совпадение, что в то же самое время, когда регулятор решает «позамедлять», в России падает половина интернета, включая сайты госоргонов и самого Роскомнадзора

теперь ждем, как скоро Роскомнадзор покусится на Facebook и YouTube, которым запретили размещать политическую агитацию (то есть буквально что угодно про политику) без согласования с ЦИК, — едва ли они станут это удалять, а значит неисполнения требований РКН продолжат копиться со скоростью, пропорциональной падению уровня жизни в России (вот уже рестораны заговорили о росте цен) и последующей политизации, пока Минтруда развивает адресную помощь, пытаясь отсечь от неё тех, кто скрывает свои доходы — как будто настоящие богачи будут бегать со справками из одного кабинета в другой, добиваясь положенных им пары тысяч на ребенка, — правильно намекает Зюганов: их бы идеи подключить к борьбе с коррупцией, вот уж где точно можно найти пару лишних «мерседесов» и куда больше 40 квадратных метров на члена семьи,

а ещё лучше, если бы с эдаким рвением чиновники думали, как в России устроить массовую вакцинацию, ведь уже даже американцы использовали больше 100 миллионов доз — у них уже скоро будет коллективный иммунитет среди пожилых людей, а в день в США начали вакцинировать по паре миллионов — как у нас за месяц; не помогает даже пропаганда, показавшая свою бесполезность, как только понадобилось сделать что-то полезное, а не только крыть Украину и либералов почем зря.

Теги: #Тарифы и цены #Путин #Госдума #Навальный #Вакцина от коронавируса #Фургал #Отравление Навального #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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