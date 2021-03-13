Угроза для Путина: Демушкин рассказал, что элиты могут отвернуться от президента

Парадокс сложившейся в России политической ситуации заключается в двойственности суждений экспертов о реальном положении дел, и точно такой же двойственности сигналов, которые дает центральная власть, периодически обнажая свои дальнейшие планы, а после быстро меняя их буквально на лету.

Так, в экспертной среде давно образовались два лагеря: представители одного прочат едва ли не скорый уход действующего российского президента Владимира Путина со своего поста по самым разным причинам, другие же утверждают, что позиции Владимира Владимировича как никогда прочны, а потому в ближайшие годы он останется центром принятия ключевых решений в том или ином виде. Что же касается власти, то о «финтах» с поправками и «обнулением» президентских сроков Путина, после которых впоследствии были приняты законы о дополнительных гарантиях бывшим президентам и проходили утечки о поиске «преемника», излишне даже в очередной раз говорить.

Между тем ситуативный маятник, рискующий усугубить политическую обстановку в стране и вынудить власти предпринимать более конкретные шаги в рамках ведущихся дискуссий, уже почти достиг критической точки, а потому в скором времени информации должно стать больше. Пока же политологам остается лишь гадать о том, в какие цвета будут окрашены события ближайших лет.

К примеру, в качестве одного из важных факторов называют активность оппозиции с ее протестами, которая может усилиться весной. Хотя, как считает известный российский политик и общественник Дмитрий Демушкин, протесты по большому счету вряд ли станут тем драйвером, который приведет к смене власти в России. В то же время, в интервью Youtube-каналу «Главтема» Демушкин рассказал о планах российских элит на ближайшее будущее, которые в определенной степени могут угрожать российскому президенту, несмотря на кажущуюся прочность его позиций.

«Понятное дело, что если кто-то думал, что мирные протесты, флажки, шарики и фонарики помогут поменять власть, то они глубоко ошибались. Также народ понял, что на выборах ничего не изменить. Можно говорить, что в России механизмов смены власти попросту нет. Я много раз говорил: никаких изменений не происходит снизу – все изменения происходят сверху, однако на запрос снизу обязательно будет ответ сверху. Для элиты главное – сохранение самой системы, но она начинает сейчас буксовать. Для них неприемлемо, чтобы произошел снос всей системы, они не хотят до этого довести.

В системе сейчас не все так гладко, и главный признак этого – конфронтация с Западом. Российская элита не хочет довести до того момента, когда их счета, накопления и дома будут арестованы. Они понимают, что могут подойти к тому моменту, когда мирный или относительно мирный транзит власти будет невозможен. Условно говоря, они хотят поменять одного председателя ЦК КПСС на другого, но не хотят менять саму структуру ЦК КПСС. Для них главное, чтобы не случился такой же крах СССР, который мы пережили в девяностые годы. Ради этого они пожертвуют чем угодно: своей близостью к сегодняшнему главному, чтобы договорится с завтрашним главным. Это основная угроза для Путина», – отметил Дмитрий Демушкин.