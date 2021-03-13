Суд над Путиным и его окружением: Ходорковский сделал громкое заявление

Текущий год вне всяческих сомнений станет довольно сложным для России во всех смыслах этого слова. Дело не только в катастрофическом положении дел в экономической и социальной сферах, но еще и в том, что страна, судя по всему, входит в период серьезной политической турбулентности. И эта турбулентность будет касаться не только внутренней, но и, очевидно, внешней политики.

Ослабленный массовым недовольством населения рейтинг власти, обострившаяся на фоне «транзита» и предстоящих парламентских выборов политическая борьба, усиливающееся внешнее давление, нестабильность в ключевых для Москвы внешних точках влияния – эти и многие другие факторы ставят Кремль в весьма неудобное положение. Наконец, прямо под боком активизируется оппозиция, которая с приходом весны анонсировала скорое возобновление уличных акций.

О том, может ли нынешняя власть в конечном счете пойти на мирный транзит, или все-таки будет до последнего пытаться сохранить за собой ключевые сферы влияния в стране, избрав жесткий сценарий противостояния с оппозиционерами, рассказал известный российский предприниматель, публицист, общественник и политик Михаил Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь». К примеру, по словам эксперта, ожидать реальной смены власти в России не стоит, поскольку в Кремле хорошо понимают, чем это может закончиться для нынешних властей.

«Может ли Путин провести мирный транзит власти, потому что у него не останется другого выбора? Мне, конечно, хотелось бы на это надеяться, но мы должны понимать, что выход на улицы миллиона человек с цветочками и вера в то, что это устыдит власть и она отдаст бразды правления другим – как минимум слишком наивно.

Все люди разумные, и все прекрасно понимают, что после того, что они натворили, вероятность отсутствия судебных разбирательств и вероятность того, что многие из них не окажутся в тюрьме – крайне низка, достаточно сложно представить себе иной ход развития событий. Вариантов сделать так, чтобы все изменить, ничего не меняя – их просто у власти нет.

Путин, например, может поставить на свое место преемника, дальше будет простой вопрос: или этот преемник продолжает делать то, что делал Путин (в этом случае нас ждет Путин с другой фамилией), или он может поставить человека, который по каким-то причинам будет что-то менять. Однако если преемник будет что-то менять, какова вероятность того, что Путин и его окружение сохранят все то, что они имеют? Крайне незначительная.

Именно поэтому они будут держаться за власть до последнего. Альтернатива, когда в Кремле согласятся добровольно отдать власть, есть – они могут сделать это тогда, когда поймут: против их силы есть другая сила», – отметил Михаил Ходорковский.