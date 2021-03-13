МИД Литвы призвал освободить задержанных в Москве депутатов, но всё перепутал

Министерство иностранных дел Литвы выразило свою обеспокоенность в связи с массовыми задержаниями оппозиционеров и депутатов в Москве в ходе форума «Муниципальная Россия». Об этом говорится в заявлении, распространенном в официальном аккаунте МИД в Twitter.

При этом дипломаты перепутали, кто организовал съезд и вместо «Объединенных демократов» отметили в публикации «Открытую Россию» [признана нежелательной в РФ], из-за предполагаемых связей с которой, предположительно, и задержали всех участников мероприятия: «Мы очень обеспокоены задержанием более 100 активистов оппозиции в Москве во время форума муниципальных депутатов "Открытой России". Право оппозиции на продолжение политической деятельности является фундаментальным правом и должно уважаться. Задержанные должны быть немедленно освобождены».

Very concerned about the detention of more than 100 opposition activists in Moscow during the @openrussia_team municipal delegates' forum. The rights of opposition to continue political activity is a fundamental right and must be respected. The detainees must be freed immediately pic.twitter.com/gPSOiT6ebn — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) March 13, 2021

Судя по многочисленным сообщениям участников форума и данным СМИ, полиция решила задержать всех без разбора, включая журналистов. Им не объяснили причину задержания, сказав лишь, что оно обусловлено связями с «нежелательной организацией». Про какую организацию идет речь, непонятно. По неподтвержденным данным «Дождя», имеется в виду «Открытая Россия», хотя формально она к проведению форума никакого отношения не имеет.

«Обычно, раньше по крайней мере, приходили по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией на мероприятия "Открытой России". Каким образом полиция связала "Открытку" и "Объединенных демократов", я не знаю. Это абсолютно разные организации», — пояснила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, которая также была задержана вместе с остальными.