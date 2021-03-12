Великобритания призвала граждан не оставаться в Мьянме без резкой необходимости

МИД Великобритании обратился к согражданам с призывом покинуть Мьянму в связи со сложившейся в стране обстановкой. Из-за военного переворота ведомство просит граждан информировать их о пребывании в Мьянме или желании её покинуть и не оставаться там без резкой необходимости.

Коммерческие рейсы там сейчас приостановлены, но доступны «вспомогательные» или гуманитарные рейсы. Обычно, чтобы покинуть страну, требуется иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, иначе проблемы могут возникнуть уже при посадке на борт, однако, учитывая политическую обстановку в Мьянме, английское руководство указывает, что «неразумно стремиться пройти тест на коронавирус перед отъездом из этой страны в Великобританию».

Тех, кто по каким-либо причинам вынужден оставаться в Мьянме, просят проявлять осторожность и оставаться дома, избегая большого скопления людей.

1 февраля военное руководство страны объявило чрезвычайное положение, арестовав гражданское руководство страны, объяснив это коррупционными злоупотреблениями. Режим ЧП объявлен до 31 мая, на это время в стране действует комендантский час с 20:00 до 04:00. По ночам хунта приказала отключать интернет, а многие сервисы блокируют. Из-за перебоев в сети не работают банкоматы, наблюдаются проблемы с телефонной связью.

После государственного переворота военные уже неоднократно подавляли протесты граждан, открыто используя насилие, в том числе, стреляя в толпу.