Совместить несовместимое: Пряников рассказал о главном страхе Путина в преддверии послания

Под конец недели большое количество российских политологов обратили внимание на не озвученное до сих пор послание президента Федеральному собранию. И дело не столько в возможном его содержании, сколько в давно сорванных сроках, что особенно странно на фоне продолжающейся дискуссии вокруг транзита власти и, что наиболее важно, начала предвыборной гонки перед голосованием в Государственную думу. Тем более вопрос актуален с точки зрения критически низких рейтингов власти, которая, как и прежде, декларирует желание получить по итогам сентябрьского голосования парламентское большинство.

Примечательно, что списать происходящее на последствия пандемии у властей почему-то не получается, а может просто никто и не догадался. В любом случае, объяснения Кремля прозвучали, мягко говоря, невнятно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сначала заявил, что дату послания до сих пор не определили, но при этом добавил, что она сдвигается. И этот парадокс спровоцировал новые разговоры, прежде всего, о причинах происходящего. Доходит даже до откровенно конспирологических теорий.

Между тем, как считает российский журналист Павел Пряников, причина переносов послания может оказаться значительно проще, чем думают многие из экспертов. Главная проблема Кремля, по его словам, заключается в элементарном страхе перед коронавирусной инфекцией.

«Про оттягивание послания президента России, которое в этот раз перенесли, то ли на апрель, то ли на июнь: все значительно проще, чем полагают многие комментаторы. Полагаю, речь идет об элементарном страхе Путина перед коронавирусом. Ведь выступать придется вживую в закрытом помещении, да еще и перед более чем 1000 человек.

Как говорят, сегодня максимум, который может себе позволить президент – это встречи с ограниченным кругом людей, которые перед этим отсидели двухнедельный карантин или уже имеют антитела. А тут как-то сложно выходит посадить на карантин 1-1,5 тысяч человек. Да и люди в масках Путину тоже не нравятся, он ведь и сам принципиально ее не носит.

Разумеется, можно было бы зачитать послание из бункера по видеосвязи, но что-то его от этого шага удерживает. Можно было бы сделать прививку, но и в этом смысле у Путина есть определенные препятствия. Поэтому канцелярии президента сейчас непросто – нужно решить, как совместить несовместимое», – пишет Пряников в своем авторском Telegram-канале.