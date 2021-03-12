Что скрывает ФСИН? Адвокат Навального выступила с заявлением после исчезновения оппозиционера

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, похоже, превращается для ФСИН России в осужденного с какими-то другими правами, в сравнении с остальным контингентом отечественной пенитенциарной системы. Сначала Алексей Анатольевич был без предупреждения перевезен из СИЗО «Матросская тишина» в Москве, лишь позднее стало известно, что отбывать наказание блогеру и политику предстоит в Исправительной колонии в городе Покров, что во Владимирской области.

Впрочем, до той самой ИК-2 в Покрове оппозиционер так и не «добрался». Согласно действующим процедурам, его доставили в местное СИЗО Кольчугино. Теперь он «пропал» и оттуда. Причем, адвокаты и родственники снова не уведомлены ни о цели, ни о пункте назначения этой «поездки».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Михайлова прокомментировала известия о том, что Навального увезли из СИЗО в неизвестном направлении, подтвердила эту информацию, а также посетовала на то, что ФСИН продолжает скрывать от защиты его местонахождение.

«Да, адвокатов сегодня в течение дня на свидание к Алексею Навальному не пускали под разными предлогами. После этого лишь в 14 часов было объявлено о том, что Алексея куда-то увезли, а куда именно – отвечать отказались. Нам на данный момент не известно, где он находится.

Причем, нам в очередной раз не известно о его местонахождении. [...] В прошлый раз нам удалось самостоятельно отыскать его в СИЗО Кольчугино, а сейчас, вероятнее всего, нам также предлагается самим искать его везде, где это только возможно», – отметила адвокат.