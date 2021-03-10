В Ереване проходит акция за отправленного Пашиняном в отставку главу генштаба

На проспекте маршала Баграмяна у здания парламента Армении в центре Еревана проходит митинг оппозиции.
Как сообщает ТАСС, в акции протеста участвуют приблизительно две-три тысячи человек. Обстановка у парламента мирная, за порядком следят немногочисленные сотрудники полиции.
Ранее премьер страны Никол Пашинян объявил об увольнении главы генштаба ВС генерала Оника Гаспаряна вопреки желанию президента страны Армена Саркисяна, который не подписал соответствующий указ.
Митингующие требуют, чтобы Гаспарян оставался на своей должности.