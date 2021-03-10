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10 марта, среда

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[10:00]Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в Конституционном суде
[09:27]Пашинян заявил об увольнении главы генштаба, несмотря на несогласие президента
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[17:34]Телевидение – это для взрослых: Алексей Пиманов считает контент важнее формата
[16:48]Из-за пандемии COVID-19 на Олимпиаду в Японии не пустят гостей из других стран
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[16:01]В России заговорили о дефиците уксуса. Цены уже пошли вверх и не торопятся снижаться
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[13:11]Простреливший ногу 13-летней девочке и пристававший к ней полицейский наказан условно
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[10:28]Глава европейского регулятора сравнила одобрение "Спутника V" с "русской рулеткой"
[09:47]"Там нет идеологии": Школьные политруки будут отваживать детей от улицы и интернета
[09:13]Лидером по коррупции в России стала Москва, второго места удостоился Татарстан
[08:44]Уголовки за слухи о ценах, массовая дезинформация о вакцинах и ЕС. Главное к 9 марта

08 марта, понедельник

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[16:22]Клип Little Big про секс-машину за 4 часа набрал полмиллиона просмотров
[15:34]The New York Times сообщил о возможных кибератаках на российские власти
[14:57]Zivert, Земфира, Кока: Spotify назвал самых прослушиваемых русскоязычных певиц
[13:48]Губернатор Подмосковья заявил, что 8 Марта не связано с равноправием
[13:20]"Не цветы, а освобождение Цветковой": полиция в Москве сняла баннер в поддержку феминистки
[12:20]Заммэра заявила, что у 43% москвичей имеется иммунитет к COVID-19
[11:20]Активист из Кемерова получит 5 тысяч из-за преследования за число "55"
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[03:00]Дудл 8 марта посвятили женщинам разных рас, профессий и особенностей здоровья

07 марта, воскресенье

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[16:58]Путин и Эрдоган второй раз за три года откроют строительство АЭС "Аккую"
[16:28]10-летние хоккеисты устроили ледовое побоище команда на команду
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Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в Конституционном суде

Политика
10:00, 10 марта 2021

Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в Конституционном суде
Армен Саркисян // Фото: Global Look Press
Армен Саркисян // Фото: Global Look Press

Вскоре после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что глава генштаба Оник Гаспарян более не имеет права занимать свой пост, несмотря на отказ президента Армена Саркисяна утвердить его увольнение, стало известно, что Саркисян все же решил оспорить действия главы кабмина.

Президент подал жалобу в Конституционный суд страны, попросив его разобраться в правовых основаниях премьера, утверждающего, что закон на его стороне. «Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами», — поясняет журналистам пресс-служба Саркисяна (цитата по «Интерфаксу»).

Формальный глава государства отмечает, что позиция, которую займет КС в данном вопросе, окажется серьезное воздействие на нынешние и прошедшие процессы. При этом Саркисян надеется, что решение КС поможет вывести страну из политического кризиса. 

Напомним, что Саркисян дважды отвергал требование Пашиняна уволить Гаспаряна. В результате премьер не стал настаивать и объявил, что тот уволен вопреки мнению президента.

Теги: #Армения

Рубрика: Политика

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