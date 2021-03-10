Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в Конституционном суде

Вскоре после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что глава генштаба Оник Гаспарян более не имеет права занимать свой пост, несмотря на отказ президента Армена Саркисяна утвердить его увольнение, стало известно, что Саркисян все же решил оспорить действия главы кабмина.

Президент подал жалобу в Конституционный суд страны, попросив его разобраться в правовых основаниях премьера, утверждающего, что закон на его стороне. «Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами», — поясняет журналистам пресс-служба Саркисяна (цитата по «Интерфаксу»).

Формальный глава государства отмечает, что позиция, которую займет КС в данном вопросе, окажется серьезное воздействие на нынешние и прошедшие процессы. При этом Саркисян надеется, что решение КС поможет вывести страну из политического кризиса.

Напомним, что Саркисян дважды отвергал требование Пашиняна уволить Гаспаряна. В результате премьер не стал настаивать и объявил, что тот уволен вопреки мнению президента.