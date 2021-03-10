Беседа о мультике, дело об игре, давление на депутатов. Главное к 10 марта

Фракция КПРФ в Мосгордуме исключила из своего состава депутатов Дмитрия Локтева и Елену Шувалову. Как сообщает их коллега Евгений Ступин, голосование устроили тайно, сдвинув привычное время заседания и назвав исключение членов «организационными вопросами», из-за чего было неясно, про что пойдет речь. Теперь эти два депутата не смогут предлагать вопросы мэру Москвы и устраивать круглые столы, однако они остаются в составе МГД без фракции.

The Insider сообщает об обысках у родственников оппозиционного депутата парламента Санкт-Петербурга Максима Резника. По предварительным данным, обыск связывают с делом о наркотиках.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому ЦИК сможет требовать удаления любых статей и постов в интернете, если сочтет их политической агитацией. Против документа ранее голосовали все оппозиционные партии, но его все равно приняли из-за консолидированного решения «Единой России».

Также Путин подписал закон, по которому операторы сотовой связи будут вынуждены по запросу ФСИН блокировать номера, используемые в местах лишения свободы. Напомним, что использовать мобильные в колониях закон запрещает и сейчас.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Криста Виртумер-Хохе прокомментировала сравнение регистрации российской вакцины с «русской рулеткой» после того, как от неё потребовали извинений. Она пояснила, что её неправильно поняли: сравнение относится не к качеству вакцины, а к самому процессу регистрации, пишет Euronews.

Журналист Даниэль Ланге, работавший в немецкой редакции Russia Tiday, рассказал газете Bild, что от него требовали шпионить за Алексеем Навальным. Он перестал работать в RT два дня назад — 8 марта. По его словам, подтвержденным перепиской, его просили фотографировать военных возле клиники «Шарите», проникнуть внутрь под видом пациента и понять, как близко он сможет подобраться к Навальному таким образом и сколько КПП пересечь. Кроме того, его просили найти Марию Певчих и Леонида Волкова. При этом предложения снять фильм или написать статью о Навальном редакция RT отвергла. В ответ RT обещает подать на Bild в суд из-за «абсурдных обвинений в шпионаже».

Роскомнадзор устроил профилактическую беседу сотрудникам развлекательного канала Paramount Comedy из-за показанной серии «Южного парка». Какая именно серия сатирического мультика не понравилась регулятору, неясно, но в ней они увидели «сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами». При этом сериал выходил после 23:00 с маркировкой «18+».

Нашумевшее дело о «терроризме» в Minecraft рассыпалось. СК пришел к выводу, что группа мальчиков из Канска, взорвавшая в игре здание ФСБ, не организовывали террористического сообщества. Их группу нельзя назвать террористической ячейкой, так как она «не обладает необходимой структурированностью, не имеет подразделений, а также чёткого распределения функций между участниками», передает «Новая газета» выводы следователей. Впрочем, обвинения о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности с детей не сняты, им всё ещё грозит реальный срок.

Букингемский дворец выпустил заявление от имени королевы Елизаветы II в ответ на интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. «Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган, — приводит текст документа «Би-би-си». — Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке».

40 правозащитных организаций, аккредитованных при ООН, потребовали от руководства ООН осудить Россию за «незаконные арест, задержание и уголовный процесс» над соратницей Навального Любовью Соболь, «единственным преступлением которой были мирные призывы к более честной, свободной и демократической России». Они выступают категорически против обвинений в проникновении в жилище, а также против «санитарного дела», по которому проходят ряд активистов и оппозиционеров.