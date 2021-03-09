Команда Навального анонсировала открытие штабов в 11 городах России

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о наборе сотрудников в десяти городах, где прежде штабов не было. Речь идет об Ульяновске, Оренбурге, Астрахани, Кирове, Владимире, Улан-Удэ, Курске, Чите, Петрозаводске и Абакане.

«Вот десять городов, в которых, как мы считаем, нам важнее всего открыть штаб, с учетом предвыборных раскладов 2021 года; это те города, в которых работа штаба — по нашей оценке — с наибольшей вероятностью поможет отобрать у единороссов мандаты», — пишет Волков на своем сайте.

Пока что команда Навального ищет только координаторов, от которых требуется опыт организационной деятельности и работы с людьми. Кроме того, нужно разбираться в политике, осознавать «риски» и «трезво рассчитывать свои силы». Волков поясняет, что работа предстоит такая же, как и в других городах.

В качестве одиннадцатого города заявлена Махачкала. «Столица Дагестана — самый большой российский город, в котором у нас никогда не было штаба; там сильны протестные настроения и мы знаем, что там ждут открытия нашего штаба», — пишет Волков. Недавно Руслан Аблякимов заявлял о своем намерении открыть штаб в Дагестане, но после этого сообщил об избиении и угрозах жизни. Тем не менее он отмечал, что может делать расследования про дагестанских чиновников и силовиков и без штаба.

Представители некоторых штабов Навального на прошедших осенью 2020 года выборах впервые сумели получить места в парламентах Томска и Новосибирска. Отдельные координаторы штабов, например в Хабаровске, уже объявили о своем выдвижении на выборах в Госдуму осенью 2021 года. Отделение партии «Яблоко» в Алтайском крае также заявляло о создании предвыборной коалиции, в которую войдут в том числе и представители штабов Навального.