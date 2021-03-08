The New York Times сообщил о возможных кибератаках на российские власти

The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщают, что в ближайшее время Вашингтон организует серию ответных кибератак на российские компьютерные сети, передает «Эхо Москвы».

Отмечается, что удар по IT-структуре будет заметен для российских властей, разведслужб, но не для остального мира.

Вместе с тем президент Джо Байден издал указ об укреплении цифровых структур всех федеральных ведомств.

Издание напоминает, что в декабре 2020 года в США был обнаружен взлом как минимум 40 частных компаний и госучреждений.