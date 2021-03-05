Во Владимире участника митинга 23 января осудили на три года колонии

Во Владимире к трем годам колонии приговорили участника акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая прошла в городе, как и во всей стране, 23 января. Об этом сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на адвоката Анатолия Шувалова.

Жителя города Радужный Владимирской области Виталия Тимофеенко обвинили в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

«Медиазона» сообщала, что ранее Тимофеенко пытались привлечь по административной статье за оскорбление партии «Единая Россия» и президента Владимира Путина в комментариях «ВКонтакте», но состава преступления в его словах не нашли.

Это второй вердикт по уголовному делу о митингах с начала 2021 года. Ранее жителя Костромы, распылившего газовый баллончик в сотрудника полиции, приговорили к полутора годам принудительных работ.