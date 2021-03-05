СМИ: в России готовят площадку для "важного заявления" Путина

Еще в конце минувшего года ряд экспертов высказали предположения о том, что в 2021 году российским властям придется немало поработать над восстановлением заметно просевшего в связи с событиями последних лет рейтинга «Единой России». Разумеется, многие сразу же спрогнозировали, что в этой «работе с избирателем» партия власти будет апеллировать, прежде всего, к социальным темам. Уже тогда многие предполагали, что речь может идти о смягчении пенсионного законодательства и других пенсионных инициативах, а также о новых видах социальной поддержки населения.

Как оказалось, приверженцы этой теории оказались не просто хорошими прогнозистами, среди них есть и те, кто в буквальном смысле предугадал развитие событий до мелочей. Особенно это касается политологов, считавших, что одних только социальных инициатив единороссам, чьи рейтинги в буквальном смысле обрушились после пенсионной и конституционной реформ, может не хватить. А потому, предположили эксперты, вытягивать партию едва ли не «за уши» придется лично главе российского государства Владимиру Путину, если, конечно, президент вообще решится рисковать своим относительно высоким рейтингом.

И, судя по всему, социальную тему и поддержку президента в «Единой России» решили в определенной степени «скомпилировать», поскольку недавно стало известно о том, что партия готовит мероприятие, на котором выступит с рядом «приятных» для населения инициатив, а подтвердить серьезность намерений должно будет личное присутствие президента. Причем Владимир Владимирович, судя по всему, не просто станет участником мероприятия, но еще и сделает в его рамках важное с социальной точки зрения заявление.

Уже в апреле этого года «Единая Россия» рассчитывает провести социальный форум с участием российского президента Владимира Путина, сообщает Ura.ru. При этом издание, ссылаясь на несколько источников в партии власти, отмечает, что в рамках этого мероприятия глава государства якобы планирует озвучить ряд новых мер поддержки населения. Именно эти инициативы единороссы будут использовать во время предвыборной кампании. Как отмечают эксперты, власти планируют окончательно отойти в диалоге с населением от страшилок о непростых девяностых, а пандемия сделала актуальной адресную помощь населению и социальную повестку в целом.

Как утверждает один из собеседников издания, форум состоится в начале апреля. «Точной повестки мероприятия пока нет. О нем стало известно совсем недавно, причем об этом рассказали узкой группе людей. Зато известно, что в нем примет участие Путин. От него ожидают заявления, в том числе о новых мерах социальной помощи населению», – цитирует издание слова своего источника.

Еще один источник отметил, что формат и дату форума еще могут изменить, поскольку детали этого мероприятия в партии еще даже не пытались обсуждать. А вот пресс-служба «Единой России» в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявила, что пока «ничего такого не готовится».

При этом стоит напомнить, что президент был участником первого социального форума партии власти в декабре, который был полностью посвящен волонтерам. В тот раз глава государства дал установку на обеспечение людей адресной помощью и попросил «провести аудит в собственных рядах», обратив особое внимание при обновлении состава партии на добровольцев. А уже 4 марта этого года Путин снова провел встречу с волонтерами, в рамках которой обещал обсудить с руководством «ЕР» помощь им в том, чтобы они могли избираться депутатами.

Один из источников также отметил, что в последнее время российский президент регулярно обращается к социальным темам, особенно это касается борьбы с бедностью. «Люди выходят на акции не от хорошей жизни, из-за кризиса, спровоцированного пандемией, жить в стране лучше не становится. Поэтому мы ожидаем от главы государства новых социальных инициатив, а также поддержки социальных проектов, с которым партия пойдет на выборы. К примеру, речь идет о возвращении индексации для работающих пенсионеров», – добавил он.