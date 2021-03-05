Один из самых влиятельных людей в стране: эксперт о новом заместителе главы ФСБ

Не так давно стало известно о том, что генерал Сергей Королев отныне станет первым заместителем главы ФСБ России. Назначение офицера, прежде руководившего в ведомстве Службой экономической безопасности, было подписано президентом Владимиром Путиным, как сообщаю СМИ, еще 24 февраля в рамках коллегии ФСБ с участием главы государства в центральном аппарате спецслужбы.

Примечательно, что эксперты и ранее отмечали ключевое значение должности главы СЭБ ФСБ, с которой Королев ушел на повышение, подчеркивая, что именно через этот пост в свое время прошли экс-глава ФСКН Иванов, секретарь Совбеза Патрушев и даже нынешний директор ФСБ Бортников. А вот о том, какая роль уготована получившему повышение генералу, большинство специалистов высказываться не спешат, но некоторые их коллеги считают, что в новой должности Королеву предстоит решать ключевые для федерального центра задачи с точки зрения обеспечения сохранности действующего режима в условиях транзита власти. Об этом, к примеру, пишет журналист и политолог Андрей Серенко в публикации для telegram-канала ИА «Реалист».

«Кто обеспечит транзит и сохранность режима» – таким заголовком эксперт обозначил свой пост. По его словам, в скором времени в руках генерала Королева будут сосредоточены механизмы контроля над ключевыми правящими группами, крупными предпринимателями и чиновниками, а также над военными.

«Новое назначение генерала Сергея Королева на должность первого заместителя главы ФСБ России может свидетельствовать не только об укреплении его персональных позиций внутри спецслужбы, но еще и о том, что СЭБ заметно усиливает свое влияние в структурах чекистов. Кроме того, эта структура остается ключевым инструментом ротаций и чисток в правящих элитах, фактически – ключевым узлом управления политикой внутри страны.