"Путин забывает свои указы": Делягин раскрыл моральную составляющую президента

В последнее время в адрес российского президента Владимира Путина все чаще звучат обвинения в том, что он не интересуется тем, как обстоят дела внутри страны, лишь изредка переключаясь на внутреннюю повестку, когда дело заходит о возросшей протестной активности.

К примеру, известный российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко не так давно высказал предположение о том, что Владимир Владимирович и вовсе утратил интерес к России, как к объекту управления, из-за чего утратил уважение, что можно считать его личным просчетом. По словам эксперта, российский президент утратил интерес не только к собственному народу, но и к правящим элитам, сократив свой круг общения лишь до нескольких человек.

Как оказалось, Потапенко не единственный, кто придерживается такого мнения. Соглашается с его позицией и его коллега, экономист и публицист Михаил Делягин, отметивший, что глава российского государства «находится в нирване».

Михаил Делягин

В интервью Youtube-каналу «Главтема» Делягин рассказал, что, по его мнению, у президента больше нет интереса к событиям внутри страны, в его сфере интересов осталась лишь глобальная политика. Именно с этим фактором эксперт связал провальное исполнение майских указов Путина.

«Почему президент оперирует данными, вызывающими сомнения, и не дает реальной картины происходящего? Я согласен с господином Потапенко, который заявил, что Путин потерял интерес к объекту управления. Я, правда, выразился в немного другой форме: «Путин находится в нирване». У Путина не вызывают интерес события в России, ему интересны глобальная политика, глобальные дела.

Понимаете, если бы человеку было интересно, что происходит в стране, то, наверное, майские указы в таком случае выполнялись. Путин, возможно, уже даже забыл про свои майские указы – ему это не важно, ему это не интересно, потому что в противном случае он бы попытался что-то сделать и его указы, пусть даже не в полной мере, выполнялись. Если человек не обращается внимание на выполнение своих же поручений, значит данные поручения были сделаны исключительно для рекламы», – отметил Делягин.