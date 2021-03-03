За что власти полюбили TikTok? Эксперт о разном отношении Кремля к соцсетям

В свете недавних законодательных инициатив о блокировке иностранных сайтов и социальных сетей в России, в обществе и экспертной среде развернулась довольно бурная дискуссия. Причем, в ее рамках специалисты и наблюдатели уже не пытаются прогнозировать, будут ли власти оказывать давление на администрации популярных социальных сетей, работающих в стране, а пытаются определить, когда и в какой форме это будет происходить.

Как бы там ни было, если тот же Twitter в России предлагают запретить едва ли не на всех уровнях, то в случае с китайской социальной сетью TikTok ситуация сложилась несколько иная, на что и обратила внимание известный российский политолог Татьяна Становая.

«Довольно интересно, насколько по-разному ведут себя иностранные социальные сети в России, что оказывает влияние и на отношение к ним со стороны властей. К примеру, TikTok явно прилагает максимум усилий для того, чтобы полностью вписаться в действующие в стране правила игры. У них даже есть глава представительства Сергей Соколов, которые не просто дает комментарии для СМИ, но еще и охотно откликается на вызовы «на ковер» в Государственную Думу, когда речь заходила о возможном подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях протеста.

Сегодня же, стоило в СМИ появиться информации о том, что московский департамент образования потребовал, чтобы классные руководители оповестили всех родителей о призывах к школьникам совершить самоубийство 3 марта через тот же TikTok, администрация сети через агентство ТАСС поспешило сообщить, что оперативно удаляет такие ролики.

К слову, у ТАСС тоже есть аккаунт в TikTok, а не так давно в сети появилась страничка МИД России с промоушеном от Марии Захаровой. Для властей, с одной стороны, соцсети – это своего рода системное зло. Однако с другой стороны при охотном сотрудничестве с властью и открытости к диалогу, это заметно меняет положение. Да и сам TikTok китайский, а не западный и враждебный, несмотря на то что это не помешало обвинить социальную сеть в подогревании ситуации перед 23 января.

Все это, наверное, хорошо, ведь избирательно подходить к работе с социальными сетями сложно, особенно на законодательном уровне. Но если будут выстроены довольно хорошие отношения с той же TikTok, то это может привести к амбивалентным последствиям. К примеру, это может замедлить, пусть и не остановить полностью, ужесточение законодательства. С другой стороны, это усилит административное и политическое давление на другие платформы, от которых будут требовать точно такого же рвения соответствовать правилам, как в случае с TikTok», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.