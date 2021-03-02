Путин объявит об отставке и досрочных выборах? Игорь Скурлатов сделал неожиданное предположение

Отгремели январские протесты и отшумели суды над оппозиционером Алексеем Навальный, который, как сообщалось ранее, с недавних пор пребывает в исправительной колонии Покрова, а это значит, что у властей есть возможность перевести дух и заняться планомерной подготовкой к новой избирательной кампании, тем более, что до выборов в Государственную думу осталось всего полгода. Впрочем, ситуация может быть омрачена тем, что политологи и эксперты из других областей, даже отойдя от ключевой темы первых двух месяцев нового года, которой стала судьба Алексея Навального, не готовы отойти от темы политического будущего российского президента Владимира Путина.

Здесь важно вспомнить, что главу российского государства отдельные эксперты «отправляли в отставку» едва ли не с середины минувшего года, приводя своим прогнозам самые разные аргументы. Причем одним из ключевых этапов взаимодействия Владимира Владимировича с электоратом с точки зрения транзита власти и предполагаемого ухода Путина из большой политики или его перехода на новую должность в рамках организованной недавно «реструктуризации» вертикали власти, многие видят в возможном послании президента Федеральному собранию, с датой которого все еще сохраняется некоторая неопределенность.

Собственно говоря, именно из-за этой неопределенности и возник вопрос о том, не готовит ли Владимир Владимирович какого-то чрезвычайно важного для страны и для него самого заявления. Вообще, первые предположения по этому поводу появились еще в январе, когда были озвучены слухи о том, что послание президента Федеральному собранию может состояться в конце февраля. Впрочем, конец февраля миновал, теперь посланию приписывают совершенно иные даты, а разговоры о том, что риторика Путина в его рамках может оказаться весьма неожиданной и даже шокирующей, ведутся до сих пор.

К примеру, известный российский политик, писатель Игорь Скурлатов в своем авторском Telegram-канале задается вопросом о том, не может ли это означать, что в мартовском или апрельском послании, если таковое состоится, Владимир Владимирович действительно объявит об отставке и проведении досрочных выборов.

«Оппозиция так и не дождалась послания президента Федеральному собранию в январе или феврале этого года. Возможно, в марте или апреле глава российского государства, наконец, объявит об уходе с президентского поста и даже сделает заявление о досрочных выборах? Тем более, что внутри Кремля происходят довольно бурные процессы, никто даже не знает, чем все это закончится.