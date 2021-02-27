В Тбилиси оппозиция ночует в палатках у парламента

Одиннадцать палаток установили соторонники грузинской оппозиции, прибывшие в Тбилиси из регионов страны. Палатки расположились поодаль от парламента, на небольшой площади, пишет «Интерфакс».

«В случае необходимости мы установим палатки и на проезжей части проспекта Руставели», — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Заал Удумашвили.

В полиции на это ответили, что не позволяют политическим силам занять проезжую часть, но при этом их никто не планирует разгонять с площади.

Вице-спикер парламента Георгий Вольский уверен, что в акциях в основном и участвуют члены оппозиционных партий и их лидеры, но народной поддержки они не имеют.