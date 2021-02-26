Попавший из-за Навального под санкции глава ФСИН "гарантировал" его безопасность

Глава ФСИН Александр Калашников подтвердил, что лидера российской оппозиции Алексея Навального этапировали в колонию в связи с заменой условного срока по делу «Ив Роше» реальным. При этом он не сказал, в какую именно колонию направили политика, но посмешил ручаться за его безопасность.

«Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью и жизни не существует, — приводит ТАСС слова Калашникова. — Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности».

Вместо того, чтобы ответить где он сейчас находится, в какую колонию поместили политика, глава ФСИН решил добавить в этот вопрос загадочности: «Там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона». Ранее в ОНК сообщали, что Навальный должен отправиться в одну из колоний Центрального федерального округа.

Напомним, что г-н Калашников, по данным СМИ, на днях был включен в новый санкционный список Евросоюза. Меры были приняты, в том числе из-за невыполнения российскими властями требования Европейского суда по правам человек незамедлительно освободить Навального, так как под надзором Российской Федерации ему может угрожать смертельная опасность. Это решение ЕСПЧ было обязательно к исполнению и РФ обязана была его выполнить в соответствии с международным законодательством.

Кроме Калашникова в санкционный список решили включить глав и других силовых структур: главу Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора РФ Игоря Краснова и главу СК РФ Александра Бастрыкина.