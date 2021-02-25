Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества

Руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией* Леонид Волков сообщил, что оппозиционный политик Алексей Навальный удостоен премии мужества Женевского форума по правам человека.

Письмо за подписью скретаря Женевского форума Волков выложил на сайте Алексея Навального.

Известно, что вручение наград состоится в июне. Форум проводится ежегодно на протяжении последних 12 лет во время заседаний Совета ООН по правам человека.

Главный организатор форума — UN Watch, консультативный орган при ООН, защищающий универсальные права человека, диссидентов и политических заключенных, а также лидером в борьбе против расизма и антисемитизма.

Напомним, что ранее международная организация Amnesty International лишила Навального статуса узника совести, сославшись на критику квир-активистки Кати Казбек. Политик в нулевых годах придерживался националистических взглядов и позже не отказывался от них.

«Надеемся, что господин Навальный скоро выйдет на свободу и сможет получить награду», — говорится в письме. В противном случае на Женевский форум приглашают дочь Навального, Дарью.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента