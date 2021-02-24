В честь Навального: Яровая подготовила проект закона о 5-летнем сроке за клевету на ветеранов

Зампред Госдумы Ирина Яровая вместе с коллегами подготовила законопроект о приравнивании клеветы в отношении ветеранов к реабилитации нацизма. Также поправки коснуться закона о злоупотреблении свободой массовой информации.

Согласно документу, для этого уголовного деяния предусмотрят ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

«Вносятся поправки, которые впредь устанавливают ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн штраф за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших», — цитирует Яровую «Интерфакс» со ссылкой на Первый канал.

Кроме Яровой в разработке законопроекта приняли участие глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, его заместитель Сергей Боярский и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

Ранее оппозиционера Алексея Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ.