Пока в Приморье принимали детей в пионеры, агитируя вступать в «Единую Россию», глава московских единороссов Андрей Метельский, герой расследования Алексея Навального, проигравший на последних выборах в Мосгордуму, выступил с публичным призывом выходить 23 февраля на несогласованные акции по все стране.

Причем единоросс зовет людей на довольно нестандартную акцию: День защитника Отчества, который всегда воспринимался как праздник людей, служащих в армии и защищающих Родину, он решил переиначить, сделав из него новый День Победы: «Это ещё и праздник, которым мы отдаем дань погибшим героям, тем людям, кто защитил нашу страну, тем людям, кто в далеком 41-м защитил Москву», — поясняет Метельский.

Он зовет россиян 23 февраля приходить к мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной и возлагать к ним красные гвоздики, чтобы сказать «нет» желающим «забыть историю».

В свою очередь, возглавляющий Приморье серийный губернатор Олег Кожемяко, который до этого был губернатором Корякского автономного округа, губернатором Амурской области и губернатором Сахалинской области, принял малолетних детей в пионеры. В ходе своего выступления он призвал школьников вступать в Молодую Гвардию, а затем и в политическую партию «Единая Россия».