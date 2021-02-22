Ситуация будет только усугубляться: Татьяна Лазарева о перспективах борьбы властей с протестом

Февраль 2021 года охарактеризовался яркой визаулизацией того, как российским властям удалось в определенной степени погасить протест, спровоцированный целой серией громких событий и очевидно имевший накопительный эффект. Впрочем, выплеснуть все накопленное недовольство на улицы сторонникам оппозиции, и это настолько же очевидно, не удалось. Во многом этому препятствовали и жесткие действия силовиков, и «неблагоприятные» погодные условия и даже, в определенной степени, готовность оппозиционеров «приостановить» уличный протест. Вспомнить хотя бы заявления главы региональных штабов Навального Леонида Волкова, которые многими были восприняты неоднозначно, а в отдельных случаях даже вызвали критику.

Как бы там ни было, но очередной виток противостояния между властью и оппозиционно настроенной частью российского общества закончился относительной стабилизацией ситуации, причем, на тех же позициях, на которых фигуры были расставлены и в минувшем году. В то же самое время, обращает на себя внимание тот факт, что решить «проблему Навального» полностью Кремлю явно не удалось, а потому Алексей Анатольевич вместе со своими соратниками и в будущем продолжит формировать повестку. Прогнозировать последствия этого противостояния на данный момент сложно, однако большинство экспертов не сомневаются в том, что они точно будут.

Кроме того, нельзя не отметить и заметное расширение демографии в рядах противников действующей властной вертикали. К примеру, те же январские протесты ознаменовались массовой поддержкой протестующих и арестованного, но пока еще не осужденного на тот момент Алексея Навального со стороны многих российских знаменитостей – актеры, блогеры, певцы и шоумены массово записывали видео в поддержку вернувшегося из Германии политика, а некоторые из них даже были замечены на акциях.

В число тех, кто открыто поддержал прошедшие в январе акции, оказалась и известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Более того, уже после всех этих событий и вынесения Навальному приговора, Татьяна Юрьевна отметила, что причисляет себя к числу тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее и считает, что в нынешних условиях ситуация способна развиваться настолько стремительно, что власти фактически лишились возможности окончательно погасить протестную активность. Об этом супруга шоумена Михаила Шаца рассказала в недавнем интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак.

«Если оглядываться на 10 лет назад, то я, скорее, оптимистично смотрю на ситуацию сейчас. Мы давно говорим про некую агонию существующего режима, но очевидно, что на данный момент ситуация принимает стремительное, очень быстрое ускорение, когда уже очень сложно повернуть. Людям, которые выходят на улицы в Хабаровске, Томске или Владивостоке, очень трудно уже что-то доказать, объяснить или завернуть их, посадить по домам, кроме как реальными действиями и честными шагами навстречу. Способна ли сейчас власть на это? Я думаю, что нет, поэтому ситуация будет только усугубляться, и в конце концов дойдет до точки, когда повернуть назад будет невозможно», – рассказала Татьяна Лазарева.