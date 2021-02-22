Оскорбление ветеранов хотят приравнять к статье о реабилитации нацизма

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о необходимости ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Это, по её мнению, должно подпадать под статью о реабилитации нацизма, как и клевета на ветерана, несмотря на то, что клевета на любого человека и без того является уголовным преступлением и с недавнего времени предусматривает наказание в форме лишения свободы до двух лет.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — приводит ТАСС слова Яровой.

Среди авторов поправок к закону указаны единороссы Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Агентство пишет, что инициативу поддержали и представители других парламентских фракций. Яровая в своей аргументации ссылается на моральную сторону этого законопроект.

Ранее глава московских коммунистов Валерий Рашкин отмечал, что не видит смысла в обсуждении ужесточения наказания за реабилитацию нацизма, пока не федеральных каналах ведущий Владимир Соловьев публично хвалит Адольфа Гитлера за его смелость.