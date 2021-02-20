Белый дом заявил, что не позовет Россию на G7

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отсутствии планов у администрации нового президента Джо Байдена приглашать Россию на съезд лидеров стран «Большой семерки» (G7). Ранее она была «Большой восьмеркой», но после присоединения Крыма Россию оттуда исключили.

«Я не думаю, что мы делаем новые приглашения в Россию или повторяем новые приглашения в Россию», — сказала Псаки журналистам, пояснив, что любые подобные решения будут приниматься коллективно в партнерстве с другими странами «Большой семерки»: «Очевидно, что приглашение будет сделано в партнерстве с нашими коллегами по G7» (цитата по Reuters).

Напомним, что позвать Россию на саммит ранее хотел экс-президент США Дональд Трамп. Он говорил, что формат встречи G7 проходит с «очень устаревшей группой стран».

Ранее Джо Байден выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Говоря о России, он отметил, что Владимр Путин умышленно пытается дискредитировать модель западной демократии и ослабить ЕС и НАТО, чтобы «запугать отдельные страны», а не договариваться с крупными структурами.

«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система так же или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, — включая самих граждан России», — сказал он.