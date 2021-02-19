У Руслана Шаведдинова суд арестовал 7 рублей 35 копеек

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Руслан Шаведдинов сообщил в своем микроблоге, что суд по требованию следственного комитета арестовал его счет, на котором было 7 рублей 35 копеек. Такое сообщение пришло ему на мобильный телефон.

«Следователи по особо важным делам нашли и арестовали 7 рублей 35 копеек на моем счете в Сбере по старому делу против ФБК. Это очередной мощный удар по моим богатствам: до этого пару лет назад они нашли и заблокировали мою старую социальную карту москвича для метро», — цитирует Znak.com Шаведдинова.

Также в сообщении указано, что долг сотрудника ФБК по делу составляет 75 585 292 рубля.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента