Для КПРФ все-таки согласовали акцию на 23 февраля. Но это будет не митинг

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов подтвердил, что власти Москвы согласовали им акцию на 23 февраля, пишет Znak.com.

В мероприятии в том числе примет участие и Депутат Валерий Рашкин. Но место и время акции было изменено, а также изменился формат ее проведения.

Вместо митинга пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата и встреча с депутатами. Мероприятие состоится в 14:00 у памятника князю Владимиру недалеко от метро «Боровицкая».

«Это будет день не только советского праздника, но и протеста против нынешней капиталистической системы», — заявил Парфенов.

В других регионах акции КПРФ проводить не будут. Ранее в КПРФ грозились провести митинги по всей стране, несмотря на запреты властей.