Все партии, кроме ЕР, голосовали против закона, запрещающего агитацию в Сети. Он принят

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект депутатов «Единой России» о блокировке незаконной агитации в интернете. Незаконной она будет считаться, если её не согласовывал Центризбирком или если она размещена в месте, которое для этого не предназначено. Все такие публикации Роскомнадзор получит право блокировать.

Все три оппозиционных парламентских партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» солидарно проголосовали против этой инициативы, однако имеющую конституционное большинство в парламенте партию власти это не остановило — закон был принят 302 голосами. Против проголосовали 100 депутатов, передает «КоммерсантЪ».

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куриный в ходе пресс-конференции назвал эту инициативу одним из «репрессивных законов»: «Личные страницы [в интернете] граждан, на которых они выражают свое мнение, которое не всегда нравится правящей партии, которое не всегда нравится правящему режиму и не совпадает с их мнением, можно будет ограничить». Он поясняет, что любой сайт и любую страницу физического или юридического лица по этому закону можно будет заблокировать, а также выписать штраф её владельцу, если там обнаружат нечто похожее на политическую агитацию. Этот же закон, по его словам, обеспечит увеличение штрафов в 10 раз.

«Мы считаем, что это наглое, четкое воздействие на волю наших избирателей. Это попытка перекрыть последний источник альтернативной информации, поскольку официальные СМИ сегодня находятся под контролем действующей власти, (...) поскольку их финансовые ресурсы сегодня несопоставимы с финансовыми ресурсами оппозиции», — пояснил он.