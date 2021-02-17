Совсем скоро: политолог рассказала, что Путин готовится сделать "очень важное заявление"

Лидеры думский фракций с недавних пор готовят вопросы, предложения и список тем, о которых можно было бы поговорить с президентом страны Владимиром Путиным. Дело в том, что накануне стало известно о планах главы государства провести с ними встречу в формате, который давно обозначен и применяется уже не первый раз. Правда, эксперты обратили внимание на весьма непривычный тайминг мероприятия. Мало того, что встреча будет проведена в онлайн-формате, так еще и пройдет уже 17 февраля.

И пока лидеры КПРФ, ЛДПР, Единой России и Справедливой России готовят вопросы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объясняет журналистам, что перечень тем, которые будут обсуждаться сторонами, очень широкий, специалисты пытаются понять, для чего президенту потребовалось встречаться с лидерами фракций Госдумы уже в конце зимы, когда до выборов еще далеко и никаких ключевых изменений или событий в стране в ближайшие месяцы не предвидится.

К примеру, российский политолог Татьяна Становая в своем авторском Telegram-канале пишет, что столь ранняя дата встречи может означать, что глава государства все-таки готовится объявить какие-то важные новости в рамках своего ежегодного послания Федеральному собранию, с датой которого, как утверждают в Кремле, еще не определились.

«Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы видится весьма необычной из-за тайминга. Как правило, глава государства проводит встречи с лидерами парламентских фракций, когда речь идет о выборах, бюджетном процессе или каких-то чрезвычайно важных событиях, вроде конституционной реформы.

Не исключено, что нынешняя встреча приурочена к тем новостям, о которых Путин планирует объявить во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, о котором мы, вероятнее всего, скоро узнаем. Но я бы не стала исключать, что это будет попытка избежать повторения горячего лета 2019 года в масштабах всей страны. Посмотрим», – пишет Становая.