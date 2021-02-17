Полиция и ФНС начали проверки фирм, чьих руководителей задержали на митингах

Сотрудники московского отделения МВД начали серию проверок в компаниях, руководители которых были задержаны во время несогласованных акций оппозиции.

Как пишет «Апология протеста», полицейские объясняют свои действия тем, что проверку инициировала Федеральная налоговая служба. Правозащитники сообщают о четырех зафиксированных случаях, когда правоохранители приходят со спонтанными проверками в коммерческие и некоммерческие организации.

Сообщается, что полицейские запрашивают большой массив документов о текущей деятельности фирм, в который входят в том числе книги расходов и доходов, а также сведения об основных средствах. На предоставление данных дается пять суток. Уточняется, что все, кто обратился к «Апологии протеста», отправился в отделение полиции с адвокатом.