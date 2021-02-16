В Беларуси устроили массовые обыски у журналистов и правозащитников. Ищут протесты

Белорусский Следственный комитет и милиция начали утро с серии обысков у глав журналистских и правозащитных организаций, а также у их рядовых членов в разных городах страны. Следственные действия проводятся «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

Как пишет TUT.BY, силовики пришли к председателю «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ) Андрею Бастунцу и к его заместителям Олегу Агееву и Борису Горецкому. Обыски проходят в региональных отделения БАЖ, а также в офисах правозащитного центра «Весна» и в независимом профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Руководство РЭП не отвечает на звонки.

Сообщается, что силовики также изымают технику, однако ведут себя в основном вежливо.

Десятки обысков прошли в Минске, множество случаев зафиксировано в Гомеле и Гомельской области, в Могилеве, в Витебске и в Бресте.

СК Беларуси сообщает, что обыски прошли в «организациях, позиционирующих себя как правозащитные», а пролукашенковский Белорусский союз журналистов заявил, что «следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ».