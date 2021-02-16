Два из трех американцев считают нужным создать третью большую партию

Проведенный институтом Гэллапа опрос показал, что лишь около трети американцев (33%) считают работу Республиканской и Демократической партий США «адекватной» в качестве представителей интересов населения. Большинство с этим не согласны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

По мнению 62% опрошенных, Соединенным Штатам нужна новая крупная партия, которая бы конкурировала с двумя основными. Они полагают, что ведущие партии «работают плохо». Отмечается, что за всю историю наблюдения (с 2003 года) в США не наблюдалось таких цифр.

Согласно полученным данным, демократы набрали лишь 48% положительного рейтинга, а у республиканцев всего 37%. Порядка 40% сторонников Республиканской партии ждут от своих представителей большего консерватизма после ухода Дональда Трампа и лишь 34% надеются, что она останется такой же, как была.

Погрешность измерения — 4%.