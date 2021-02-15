Песков назвал акцию с фонариками законной. Ранее РКН требовал удалять статьи о ней

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прошедшая накануне акция оппозиции «Любовь сильнее страха» не является нарушением закона. Таким образом он объяснил невмешательство полиции. Однако ещё пару дней назад прокуратура и Роскомнадзор говорили, что акция несогласованная.

«Что касается акций, фонариков, тут движению никто не мешал, никто особо не собирался. Не было нарушения закона. Да, ходили люди с фонариками. Прекрасно. Кто-то влюбленный, кто-то протестовал, но главное — не нарушали закон», — приводит слова Пескова телеканал «Дождь».

Неделю назад в Кремле затруднялись сказать, является ли призыв выйти во двор с фонариком призывом к участию в несогласованной акции (ранее он приравнивал несогласованные акции к «незаконным»). При этом Роскомнадзор всю неделю запрещал журналистам писать время и день акции под предлогом закона о СМИ, требуя удалить отдельные новостные заметки.

К томским депутатам городского заксобрания, по совместительству работающим в штабе Алексея Навального, даже приходила прокуратура с предупреждением о недопустимости участия в этой акции.

Правоохранительные органы накануне акции выпускали объявления о недопустимости участия в несогласованных акциях, впрочем, не называя конкретную дату, однако это сообщение было воспринято многими как относящееся именно к мероприятию с фонариками.