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"Медведев ждет новую должность": Дмитриев рассказал о позициях экс-премьера в Кремле

Политика
17:50, 15 февраля 2021

"Медведев ждет новую должность": Дмитриев рассказал о позициях экс-премьера в Кремле
Global Look Press
Global Look Press

Бывший президент России, экс-глава российского правительства, а ныне заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев – человек с уникальной политической судьбой. Лишившись премьерского поста в самом начале 2020 года, Дмитрий Анатольевич покинул ключевые структуры федеральной власти едва ли не на пике критики в свой адрес, а потому запомнится россиянам преимущественно громкими решениями, вроде пенсионной реформы, принятыми его командой в последние годы и прозванные в народе «антисоциальными».

Но уникален случай Медведева в том, что, несмотря на такой бэкграунд о нем в последнее время говорят как об одном из наиболее вероятных кандидатов «на повышение», а, возможно, даже на роль преемника действующего президента Владимира Путина. То есть фактически, огромное количество экспертов все еще видят в бывшем премьере возможного будущего президента страны. Возможно, именно на этом фоне Дмитрий Анатольевич с недавних пор решил немного позаигрывать с общественным мнением.

К примеру, последние сутки в сети активно обсуждают вчерашний пост на страничке Медведева в социальной сети Instagram. В нем замглавы Совбеза опубликовал три снимка фонарей, вероятнее всего, сделав эти фото в своей загородной резиденции. И этому посту тут же приписали скрытое значение. В социальных сетях и даже в экспертной среде решили, что в посте экс-премьера может содержаться скрытый намек на солидарность с оппозицией, которая в тот же день и практически в тот же час, что и публикация Медведева, проводили собственную акцию с фонариками, которая получила название «Любовь сильнее страха».

В результате Медведеву даже пришлось оправдываться. В ответ на комментарий о том, что его теперь считают участником акции в поддержку Навального, Дмитрий Анатольевич быстро от этой версии отмахнулся. «Ошиблись. Это в поддержку русской зимы, борьбы с изменениями климата и Греты», – в шутку отметил он.

Как бы там ни было, но разговоры вокруг, казалось бы, ничего не значащего поста, продолжаются и обрастают новыми подробностями и мнениями. Разумеется, есть и те, кто не придает этому жесту значения, считая произошедшее банальным совпадением, а Медведева – человеком, который находится в настолько выгодном положении, что опасаться неверного толкования своих действий ему нет никакого смысла.

К примеру, координатор незарегистрированной в России партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев в беседе с журналистами «Свободной прессы» дал свою оценку ситуации.

«Если говорить о фотографиях загородной резиденции, опубликованных Медведевым. То его фонарь – где надо фонарь. Медведев весьма уверенно чувствует себя в нынешней должности, тем более что весь негатив, связанный с пандемией и соответствующим снижением уровня доходов населения, а также силовым разгоном протеста и прочим, теперь возложен на плечи другого правительства и президента. Сам он может спокойно коротать время в ожидании новой должности. К примеру, Медведев может стать главой Совета Федерации или даже выше – следующим президентом. Поэтому он вполне может позволить себе шутить по поводу климата или Греты Тунберг. Он таким образом словно намекает на то, что протестующие со своими фонариками еще не выросли из детских штанишек, а Грета на их фоне выглядит куда более серьезной фигурой. И в этом с ним тяжело не согласиться», – отметил политик.

Теги: #Путин #Навальный #Медведев

Рубрика: Политика

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