И повторится всё, как встарь: Уганда, Батька и фонарь. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Говоря о событиях прошедшей недели, безусловно, нужно упомянуть о Навальном, Лукашенко и Путине, но мы начнем издалека, с африканского полуострова, а конкретно — с Уганды, где, как уже не раз бывало, ситуация примерно ничем не отличается от белорусской или российской (как многократно отмечала Екатерина Шульман, авторитарные режимы в сухом остатке всегда похожи друг на друга): как мы помним, не так давно там состоялись выборы, на которых, отключив интернет и взяв в полуплен лидера оппозиции Боби Вайна (35%), победил Йовери Мусевени (59%), сидящий в президентском кресле уже 35 лет, так вот после призыва оппозиции не признавать эти самые выборы и реакции на всё это ЕС закономерно последовало, вы не поверите, заявление властей, что внешние враги вмешиваются в дела суверенной Уганды, и, вы снова не поверите, примерно о том же, но применительно к Беларуси, нам часами с трибуны затирал Лукашенко, и именно про это был слитый накануне 20-минутный консерв из реплик Владимира Путина

— белорусский диктатор выступал на уже (что очень символично) применявшемся для разгрома демократии в 1996 году съезде Всенародного собрания (ВНС), которое по сути и по духу, можно смело утверждать, является как раз наоборот — антинародным, потому что оппозиция там не представлена и деятельность этого органа не признает, а подавляющее большинство граждан поддерживают именно оппозицию — задача ВНС по-долгому сварганить новую Конституцию, чтобы Лукашенко наконец ушел, хотя узурпатор доходчиво объяснил, что ждать референдума раньше 2022 года не стоит, а когда там пройдут новые выборы (и пройдут ли вообще) — остается лишь гадать, ведь он, кажется, поверил, что подавил протест, убив репрессиями лишь внешнее его проявление, и теперь сел на прежнюю пластинку, что Запад хочет захватить Беларусь, Россия единственный союзник, но уже, заметьте, никаких интеграций без льготных цен на ресурсы — второй вопрос, что делать Кремлю, который с, одной стороны, уже давно намекает Батьке, мол, насиделся, а с другой — так и не нашел ему приличной замены: давать ли Минску ещё $3 млрд кредита (который никто возвращать, понятное дело, не будет) в добавок к уже выданным $1,5 млрд — ответ мы узнаем после встречи Лукашенко с Путиным в зависимости от того, объявят ли об этом: если нет, можно считать, решили не давать,

впрочем, среди насущных проблем есть и другая — решат ли в Кремле дать Навальному ещё 2 года за «клевету на ветерана» (эту фразу его внуку уже вполне можно регистрировать как бренд), которая, в чем солидарны многие эксперты, никакой клеветой не является, а лишь оценочным суждением — пока же в Кремле думают, Навальный продолжает разносить обвинение в пух и прах и доказывать, что российский суд — всего лишь юмористическое представление, пользуясь тем фактом, что удалить его с процесса, несмотря на угрозы, судья (или, как её называет политик, «такой крутой оберштурмбаннфюрер») без распоряжения Начальства не может, а ограничивается бесконечным замечаниями — «У меня их уже 30! Вызовите родителей в школу!» — отвечает ей подсудимый из аквариума, угрожая вывести с заседания,

пока же сам Навальный упражняется за решеткой в ораторском искусстве, его команда придумывает новые форматы мобилизации сторонников, призывая вместо танцев с ОМОНом выйти во дворы с фонариками — как выяснилось, это в России незаконно, если есть умысел поддержать Навального (по другим поводам можно), а депутат Толстой даже решил исказить историю ВОВ, сравнив акцию с выдуманными коллаборационистами времен блокадного Ленинграда, но в лужу здесь сел не только он, но и вся пропаганда, которая в очередной раз выставила себя на посмешище, поясняя, как опасно иметь в телефоне фонарик, и придумывая разные контракции с дарением цветов силовикам, — итог флешмоба, однако же, предрешен заранее,

а пока «люди подобного рода» пытаются ухищряться, Кремль пошел в лоб: сперва Лавров шантажирует Запад, угрожая построить новый СССР, а затем Кремль решает выкатить нарезку из общения Путина с главредами — это смешно, ведь прежде власти журили их за микросливы отдельных вопросов, а потом сами выложили 20 минут прямой речи, — но главное, в каком формате Путин умудряется предстать перед нацией: разговор со СМИ как бы без самих СМИ (без вопросов и ответов), используя монтаж по заранее отсмотренному материалу — «скучно, девочки», как выражается известно кто, а если разбирать детально, то становится ещё скучнее: живется плохо из-за коронавируса (а до него?), мы лучше всех с ним боролись (ну-ну), «бесконечный генетический код, основанный на смешении крови» (без комментариев), «патриотизм» — это когда каждый чувствует уважение и что здесь его Родина (каждый, кто не оппозиция), а Навального, конечно, использует Запад, чтобы уничтожить Россию,

— всё это очередное пустословие, когда от президента ждут нормальных ответов об отравлении Навального (а теперь уже и Кара-Мурзы-младшего), о дворце за 100 млрд, когда от него ждут реальной борьбы с коррупцией и прекращения многолетней стагнации — вместо этого сеанс коллективной психотерапии в стиле «люди недовольны, но не только у нас и не по вине Начальства» и полное отрицание, что у действующей власти могут быть не только внешнеполитические противники, но и внутриполитические, а значит и права миллионов людей на политическое представительство — кто не с нами, тот агент ЦРУ и Госдепа — спасибо, Владимир Владимирович, объяснили.