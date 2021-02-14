Стоп-кадры в статье: YouTube

Ретроградный Меркурий в феврале 2021 года: почему опасен, чего нельзя делать
Фото: Instagram

Малыш и Карлсен: 18-летний шахматист из Новочеркасска победил чемпиона мира
Камила Валиева // фото: стоп-кадр "Первый канал"

Валиева уже нацелилась на Олимпиаду
Александр Бастрыкин // Фото: АГН "Москва"

Бастрыкин снял "фильм ужасов"
В центре внимания
Фото: Global Look Press, скриншот
И повторится всё, как встарь: Уганда, Батька и фонарь. Итоги недели одним предложением
Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда
Блокировка СМИ, Путин говорит о протестах, Трамп оправдан. Главное к 14 февраля

Новости дня

14 февраля, воскресенье

[18:08]Байден хочет запретить штурмовые винтовки и проверять документы при продаже оружия
[17:39]"Не знал, выйду на корт или нет": Джокович прошел в 1/4 финала, несмотря на травму
[16:59]Из-за снегопада число людей в метро увеличилось на 20%. Осадки почти рекордные
[16:19]Хозяин виллы, где жил Навальный, высмеял "Россию 1", сняв пародию на их сюжет
[15:26]Сотни девушек встали в "цепи солидарности" с Юлией Навальной в Москве и Питере
[14:40]Синоптик предупредил о сдвиге весны в этом году
[13:55]"10 человек в год": Убийства у отравителей из ФСБ поставлены на поток – Грозев
[12:55]"Матч ТВ" обвинили в фэтшейминге – ведущих отстраняют от эфира за лишний вес
[12:22]Метро "Люблино" переименовали во "Влюблино"
[11:33]"Это фантастика": Квалифаер из РФ отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 1/4 финала AO
[10:53]Сафронов и Ефремов начали переписываться, находясь за решеткой

13 февраля, суббота

[20:00]ЕУСПб прописал в этике запрет на сексуальное внимания преподавателей к студентам
[18:18]"Ок, бумер": Богомолову ответили на его манифест о "фем-фанатиках и экопсихопатах"
[17:50]Депутат предложил ввести ответственность для медиков из интернета
[17:00]В Telegram нашли базу личных данных 28 тысяч "сторонников Навального"
[16:24]МИД объяснил "эвакуацию" 10 семей дипломатов из Лондона "плановой ротацией"
[15:19]13,5 тысячи коммунальных машин будут разгребать снег в Москве три дня
[14:24]В Госдуме уличили Украину в ликвидации оппозиционных медиа
[14:06]Сергей Зверев принял участие во встрече партии Захара Прилепина
[12:46]В Кемерово депутат купила себе три авто на средства общества инвалидов
[11:43]COVID-19 за сутки в РФ: 14 861 заболел, 18 765 выздоровели, 502 умерли
[10:02]Снегопад в Москве и ОМОН в мечети. Новости к утру 13 января

12 февраля, пятница

[21:54]Светлаков: Уважаю Навального за "гигантские яйца", но я "не в его поезде"
[20:43]Новый фильм "My little pony" выйдет на Netflix, а не в кинотеатрах
[19:55]ЕС считает обычной практикой визиты дипломатов в суд. Они делали это и будут делать
[19:03]Главе штаба Навального в Иркутске дали условный срок за "насилие" над НОДовцем
[18:22]BYPOL: Спецслужбистов, голосовавших не за Лукашенко, лишают работы и привилегий
[17:45]Джокович может сняться с Australian Open из-за полученной в матче травмы
[16:52]Германия назвала слова Лаврова о разрыве с ЕС "странными и непонятными"
[16:47]70% ВИЧ-положительных женщин в Украине подвергались насилию
[16:12]Давление Смирнова снизили с 178 до 155. Ему разрешили открывать окно в камере
[15:59]Антисептики могут подорожать из-за новых требований к спирту
[15:38]В США для коротких перелетов начнут использовать электросамолеты
[15:38]Офонарели. Прокуратура и РКН считают незаконным выход во двор с фонариком
[15:19]Третьяковка, несмотря на пандемию, справилась с планами на реставрацию
[14:41]Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам, чтобы американцы не отследили
[14:29]Судья сняла вопрос о синонимичности слов "оскорбление" и "клевета" в деле Навального
[14:17]Восьмой сезон "Бруклин 9-9" станет для сериала последним – NBC
[13:35]Кремль был вынужден объяснить слова Лаврова, вызвавшие падение российских рынков
[12:58]Главой Пенсионного фонда стал экс-руководитель фонда социального страхования

Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото: depositphotos
Цвет праздника – красный: Рецепт "Красного бархата" на День всех влюбленный
Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
sobesednik logo

Байден хочет запретить штурмовые винтовки и проверять документы при продаже оружия

Политика
18:08, 14 февраля 2021

Байден хочет запретить штурмовые винтовки и проверять документы при продаже оружия
Автомат АК-47 // Фото: Global Look Press
Автомат АК-47 // Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о намерении провести законопроект, который ужесточит правила продажи огнестрельного оружия. Согласно инициативе, запрещается продажа автоматических винтовок и вводится обязательный контроль над продажей оружия.

По его словам, такая реформа «основана на здравом смысле». Она должна включать в себя «требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на улицах боевое оружие» (цитата по ТАСС).

Байден полагает, что сейчас лучшее время для таких изменений. Этот пункт входил в его предвыборную кампанию. 

Напомним, что сейчас Демократическая партия Байдена фактически имеет большинство в обеих палатах парламента. Для начала инициативу должен одобрить Конгресс.

Теги: #Насилие в США #США #Байден

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press, скриншот

Политика

И повторится всё, как встарь: Уганда, Батька и фонарь. Итоги недели одним предложением
Автомат АК-47 // Фото: Global Look Press

Политика

Байден хочет запретить штурмовые винтовки и проверять документы при продаже оружия
Христо Грозев и Алексей Навальный // Скриншот из Youtube

Политика

"10 человек в год": Убийства у отравителей из ФСБ поставлены на поток – Грозев
Политика
Лукашенко скоро уйдет: Жириновский сделал громкое заявление
"Путин готов зайти очень далеко": Илья Яшин предсказал серьезные события в РФ перед выборами
Михаил Делягин: в России есть огромные силы, которые считают Навального своим партнером
Россию готовят к изоляции: политолог о скрытых посылах в риторике Лаврова
Общество
Юрист перечислил плюсы и минусы перехода на электронные трудовые книжки
"Это позорище!": ведущий Юрий Вяземский призвал закрыть Нобелевскую премию мира
Ответ Западу и раздача денег: стали известны тезисы Путина в послании Федеральному собранию
Блокировка соцсетей в России: политолог сделала тревожное заявление
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Отчего загрустили ростовские Рэмбо? Кто знает, может, им сообщили, что предстоит боевая командировка в Москву. А может, ждали новенькие автозаки, а прислали списанные собянинские консервные банки. Ну или протестующие как-то совсем нехорошо обозвали и швырнули стаканчиком. В общем, у росгвардейца есть много поводов приуныть

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Что у нас получается лучше всего, какие наши слова и понятия становятся международными? Сейчас это видно с особенной наглядностью. Первые ассоциации с Россией – «Спутник V», репрессии, «Северный поток» и Навальный

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Тревожно, конечно, за тех, кто охарактеризовал происходящее вокруг свежезапрещенными словами. Гайки наверняка еще будут закручиваться, а описывать дальнейшее придется более скромным лексиконом. Зато нашему избирательному правосудию стало еще удобнее

Культура и ТВ
"Родные" Жоры Крыжовникова пополнили коллекцию "самых русских" фильмов
"Мат и профессионализм не противоречат друг другу": коллеги поддержали Крида в "Голосе"
Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона
Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!
Шоу-бизнес
"Мне очень больно": Дава излил душу в эфире "Танцы со звёздами"
Сергей Соседов: Я думал, что мои дни сочтены!
"Не надо крови, ее и так много!": Поргина раскрыла первые слова Караченцова после комы
Самбурская и Дробыш: СМИ узнали о необычном решении суда в пользу артистки

Здоровье
Читать, общаться, смотреть фильмы: невролог о том, как снизить риск деменции
Правильное ношение масок важнее их материала
Названы четыре новых симптома COVID-19
Чашка кофе в день защищает от сердечной недостаточности
Туризм
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Русский сын и бомба в ракушке: пять историй о Фиделе Кастро
Борис Титов // фото в статье: Global Look Press
Титов пустил деньги в Рост: партия бизнес-омбудсмена оказалась на защите дворца в Геленджике
Так выглядит та самая аквадискотека // фото: соцсети; в статье: Илья Давлятчин
Аквадискотека под охраной ФСО: подрядчики "дворца Путина" нашлись в Черемушках
«Дворец Путина» // фото: РИА "Новости"; в статье: соцсети
У Путина диагностирован дворцовый комплекс: зачем Ротенберг прикрыл Ковальчука?
Владимир Путин и Константин Эрнст // фото: Global Look Press
Отставка Эрнста, уход Путина: Белковский объяснил цель смены собственника "Первого канала"
Геннадий Онищенко // фото в статье: Global Look Press
Геннадий Онищенко:
Иммунный статус Путина – гостайна!
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Кадр: фильм «Зоя»
Александр Невзоров:
Свою "Зою" я посвящу Мединскому
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
^