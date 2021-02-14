Байден хочет запретить штурмовые винтовки и проверять документы при продаже оружия

Президент США Джо Байден заявил о намерении провести законопроект, который ужесточит правила продажи огнестрельного оружия. Согласно инициативе, запрещается продажа автоматических винтовок и вводится обязательный контроль над продажей оружия.

По его словам, такая реформа «основана на здравом смысле». Она должна включать в себя «требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на улицах боевое оружие» (цитата по ТАСС).

Байден полагает, что сейчас лучшее время для таких изменений. Этот пункт входил в его предвыборную кампанию.

Напомним, что сейчас Демократическая партия Байдена фактически имеет большинство в обеих палатах парламента. Для начала инициативу должен одобрить Конгресс.