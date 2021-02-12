В Москве активист доставлен в больницу спустя 18 дней голодовки

В Москве арестованного за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального активиста Константина Фокина госпитализировали. Он 18 дней продержался на мокрой голодовке.

«После суда Константин объявил мокрую голодовку, он пил воду и больше ничего не употреблял. Сегодня ему стало плохо, его отправили в больницу. Сейчас он в реанимации, выходит из голодовки», — рассказала «Новой газете» депутат муниципального округа Проспект Вернадского елена Филина.

Депутат предположила, что мужчине не зачтут срок пребывания в больнице в срок административного ареста. Он был приговорен к 28 суткам.

26 января он объявил голодовку, требованием которой было отпустить всех участников мирной акции протеста 23 января и отменить статью 212.1 УК РФ.

Телеграм-канал сообщества «Нам здесь жить!» сообщает, что Константин в клинической больнице №79.

Константин Фокин известен как активист экологического движения «Восстание против вымирания».